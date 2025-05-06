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Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко

Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко - РИА Новости, 06.05.2025

Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко

Подразделения ВС РФ выбили украинских военных с занимаемых позиций юго-западнее Макеевки в ЛНР и форсировали реку Текуч, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:30:00+03:00

2025-05-06T08:30:00+03:00

2025-05-06T09:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Подразделения ВС РФ выбили украинских военных с занимаемых позиций юго-западнее Макеевки в ЛНР и форсировали реку Текуч, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим передовым подразделениям удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР. Также в нескольких местах ВС РФ форсировали реку Текуч - российские штурмовые группы закрепились на ее западном берегу", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.

https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277170.html

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Варвара Скокшина

макеевка, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф