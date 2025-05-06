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Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко
Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко - РИА Новости, 06.05.2025
Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко
Подразделения ВС РФ выбили украинских военных с занимаемых позиций юго-западнее Макеевки в ЛНР и форсировали реку Текуч, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:30:00+03:00
2025-05-06T08:30:00+03:00
2025-05-06T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Подразделения ВС РФ выбили украинских военных с занимаемых позиций юго-западнее Макеевки в ЛНР и форсировали реку Текуч, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим передовым подразделениям удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР. Также в нескольких местах ВС РФ форсировали реку Текуч - российские штурмовые группы закрепились на ее западном берегу", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко
Марочко: ВС России выбили ВСУ с позиций под Макеевкой и форсировали реку Текуч