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Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 06.05.2025 (обновлено: 09:05 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/lnr-2015200368.html
Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко
Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко - РИА Новости, 06.05.2025
Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко
Подразделения ВС РФ выбили украинских военных с занимаемых позиций юго-западнее Макеевки в ЛНР и форсировали реку Текуч, сообщил РИА Новости военный эксперт... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:30:00+03:00
2025-05-06T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Подразделения ВС РФ выбили украинских военных с занимаемых позиций юго-западнее Макеевки в ЛНР и форсировали реку Текуч, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных боевых действий нашим передовым подразделениям удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР. Также в нескольких местах ВС РФ форсировали реку Текуч - российские штурмовые группы закрепились на ее западном берегу", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999277170.html
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макеевка, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко

Марочко: ВС России выбили ВСУ с позиций под Макеевкой и форсировали реку Текуч

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 6 мая - РИА Новости. Подразделения ВС РФ выбили украинских военных с занимаемых позиций юго-западнее Макеевки в ЛНР и форсировали реку Текуч, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных боевых действий нашим передовым подразделениям удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР. Также в нескольких местах ВС РФ форсировали реку Текуч - российские штурмовые группы закрепились на ее западном берегу", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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