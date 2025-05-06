https://ria.ru/20250506/lavrov-2015235426.html
Лавров рассказал о войне Европы против России под нацистскими знаменами
Лавров рассказал о войне Европы против России под нацистскими знаменами - РИА Новости, 06.05.2025
Лавров рассказал о войне Европы против России под нацистскими знаменами
Практически вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами, поддерживая антироссийский режим Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:11:00+03:00
2025-05-06T12:11:00+03:00
2025-05-06T12:11:00+03:00
европа
россия
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Практически вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами, поддерживая антироссийский режим Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной и Второй мировой войн, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие и, я уверен, развитие на долгие десятилетия и столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий. Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и нацистские знамена", - сказал министр на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД. Он отметил, что сейчас Европа поддерживает откровенно антироссийский режим Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах и так же, как в рамках операции "Немыслимое" объявляют угрозу нанесения России стратегического поражения на поле боя.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014185644.html
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европа, россия, владимир зеленский, сергей лавров
Европа, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Лавров рассказал о войне Европы против России под нацистскими знаменами
Лавров: почти вся Европа ведет войну против России под нацистскими знаменами