https://ria.ru/20250506/kurily-2015208101.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 06.05.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано днем во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:31:00+03:00
2025-05-06T09:31:00+03:00
2025-05-06T09:31:00+03:00
охотское море
северо-курильск
парамушир
елена семенова
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано днем во вторник у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море 6 мая в 14.36 (6.36 мск). Его эпицентр располагался в 271 километре западнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг подземных толчков находился на глубине 387 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250505/tayvan-2015056916.html
охотское море
северо-курильск
парамушир
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охотское море, северо-курильск, парамушир, елена семенова, происшествия
Охотское море, Северо-Курильск, Парамушир, Елена Семенова, Происшествия
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2