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Песков рассказал о влиянии цен на нефть на мировую экономику - РИА Новости, 06.05.2025
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13:21 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kreml-2015266344.html
Песков рассказал о влиянии цен на нефть на мировую экономику
Песков рассказал о влиянии цен на нефть на мировую экономику - РИА Новости, 06.05.2025
Песков рассказал о влиянии цен на нефть на мировую экономику
Излишне высокие или низкие цены на нефть пагубно сказываются на мировой экономике, Россия внимательно следит за международной конъюнктурой, заявил... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:21:00+03:00
2025-05-06T13:21:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Излишне высокие или низкие цены на нефть пагубно сказываются на мировой экономике, Россия внимательно следит за международной конъюнктурой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия, вы знаете, давно уже работает в формате ОПЕК+ для поддержания цен (на нефть - ред.) на оптимальном уровне. Излишне высокие цены и совсем низкие цены, конечно, пагубно сказываются в целом на мировой экономике. Поэтому здесь эта работа продолжается, мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250506/peskov-2015264778.html
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экономика, россия, дмитрий песков, опек, цены на нефть
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, ОПЕК, Цены на нефть
Песков рассказал о влиянии цен на нефть на мировую экономику

Песков: высокие или низкие цены на нефть плохо сказываются на мировой экономике

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Излишне высокие или низкие цены на нефть пагубно сказываются на мировой экономике, Россия внимательно следит за международной конъюнктурой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия, вы знаете, давно уже работает в формате ОПЕК+ для поддержания цен (на нефть - ред.) на оптимальном уровне. Излишне высокие цены и совсем низкие цены, конечно, пагубно сказываются в целом на мировой экономике. Поэтому здесь эта работа продолжается, мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой", - сказал Песков журналистам.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковОПЕКЦены на нефть
 
 
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