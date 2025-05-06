https://ria.ru/20250506/kreml-2015266344.html

Песков рассказал о влиянии цен на нефть на мировую экономику

Песков рассказал о влиянии цен на нефть на мировую экономику - РИА Новости, 06.05.2025

Песков рассказал о влиянии цен на нефть на мировую экономику

Излишне высокие или низкие цены на нефть пагубно сказываются на мировой экономике, Россия внимательно следит за международной конъюнктурой, заявил... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:21:00+03:00

2025-05-06T13:21:00+03:00

2025-05-06T13:21:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Излишне высокие или низкие цены на нефть пагубно сказываются на мировой экономике, Россия внимательно следит за международной конъюнктурой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия, вы знаете, давно уже работает в формате ОПЕК+ для поддержания цен (на нефть - ред.) на оптимальном уровне. Излишне высокие цены и совсем низкие цены, конечно, пагубно сказываются в целом на мировой экономике. Поэтому здесь эта работа продолжается, мы очень внимательно следим за международной конъюнктурой", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250506/peskov-2015264778.html

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экономика, россия, дмитрий песков, опек, цены на нефть