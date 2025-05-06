https://ria.ru/20250506/korolev-2015295256.html

Самую большую поликлинику Подмосковья откроют в Королеве в 2026 году

Самую большую поликлинику Подмосковья откроют в Королеве в 2026 году - РИА Новости, 06.05.2025

Самую большую поликлинику Подмосковья откроют в Королеве в 2026 году

В Королеве планируют открыть самую большую поликлинику в Подмосковье в 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:23:00+03:00

2025-05-06T15:23:00+03:00

2025-05-06T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Королеве планируют открыть самую большую поликлинику в Подмосковье в 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Поликлинику возводят при поддержке нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на территории Королевской больницы на улице Циолковского. Строительство поликлиники началось в марте прошлого года, на данный момент готовность составляет более 35%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и пообщался со строителями. "Мы строим самую большую поликлинику в Московской области – на 1 тысячу посещений в смену и взрослых, и детей. Задача – сдать ее в III квартале 2026 года. Темпы работ хорошие. Мы взаимодействуем с врачами, чтобы здесь было все самое необходимое оборудование, а также грамотно распределены потоки пациентов", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену для взрослых и на 300 – для детей. В ней будут доступны все востребованные профили и виды первичной медицинской помощи: отделение неотложки, терапия, хирургия, профилактика, физиотерапия, центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и многое другое. Предусмотрены дневные стационары: 45 взрослых коек и 20 детских. Также будет травмпункт на 100 посещений в смену. Кроме того, поликлинику оснастят современным оборудованием – КРТ, МРТ, маммографом, флюорографом, гастро- и колоноскопами, электроэнцефалографом, рентген- и УЗИ-аппаратами. На данный момент завершается формирование персонала – здесь будет работать около 150 медиков. Также идет капитальный ремонт поликлиники №1 на 220 посещений в смену, которая расположена на улице Циолковского. Она построена в 1956 году и требовала модернизации, отметили в пресс-службе. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", они завершатся в декабре этого года. На территории Королева идут работы еще на пяти социальных объектах. Так, капитально ремонтируют дошкольные отделения лицеев № 4 и № 5, а также Детскую школу искусств. Они откроют свои двери 1 сентября. По нацпроекту "Молодежь и дети" также реконструируется школа №1, где возводится пристройка на 400 школьников. Ее дизайн вдохновлен космической тематикой. В ЖК "Золотые ворота" в 2028 году будет школа на 1,1 тысячи мест. Ее строительство начинал инвестор, но не смог завершить из-за банкротства. В прошлом году объект был включен в госпрограмму – сейчас идет проектирование, после чего начнутся строительно-монтажные работы. "И вопросы благоустройства, и строительство социальной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник – мы будем и дальше реализовывать в Королеве. Все, что касается парков, спортивных объектов – мы также эти пожелания жителей будем учитывать", – заключил Воробьев.

https://ria.ru/20250506/korolev-2015272396.html

https://ria.ru/20250506/dorogi-2015269291.html

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московская область (подмосковье), королев, андрей воробьев