https://ria.ru/20250506/korolev-2015272396.html

Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве

Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве - РИА Новости, 06.05.2025

Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:46:00+03:00

2025-05-06T13:46:00+03:00

2025-05-06T13:46:00+03:00

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андрей воробьев

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Мы рады приветствовать наших дорогих ветеранов, всех, кто находится здесь, в преддверии особенного для каждой семьи праздника Великой Победы. Мне очень приятно сегодня видеть наших школьников и дошколят, наших жителей, офицеров, военных, наших женщин и матерей, которые всегда, даже в самые сложные моменты, находятся рядом. Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция", - сказал в ходе церемонии Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В торжественной церемонии также приняли участие гендиректор "Газпром межрегионгаз Москва" Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Владимир Остроухов и Николай Топорков, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, юнармейцы, а также жители наукограда. Вечный огонь у памятника "Защитникам Отечества" в микрорайоне Юбилейный зажгли от частицы огня, привезенного в специальной капсуле из мемориала в Пущино. Он же получил священное пламя в рамках эстафеты "Храним Огонь Победы" от Вечного огня с Поклонной горы в Москве. В пресс-службе напомнили, что сейчас в Подмосковье проживают более 17,7 тысячи ветеранов, свыше 400 из которых - фронтовики, участники Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250506/muranovo-2015247047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), королев, андрей воробьев