Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве
Церемония зажжения Вечного огня прошла у памятника в подмосковном Королеве
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Московской областиГубернатор Московской области на церемонии зажжения Вечного огня прошла у памятника в Королеве
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Московской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Мы рады приветствовать наших дорогих ветеранов, всех, кто находится здесь, в преддверии особенного для каждой семьи праздника Великой Победы. Мне очень приятно сегодня видеть наших школьников и дошколят, наших жителей, офицеров, военных, наших женщин и матерей, которые всегда, даже в самые сложные моменты, находятся рядом. Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция", - сказал в ходе церемонии Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Московской областиЦеремония зажжения Вечного огня прошла у памятника в подмосковном Королеве
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Московской области
Церемония зажжения Вечного огня прошла у памятника в подмосковном Королеве
В торжественной церемонии также приняли участие гендиректор "Газпром межрегионгаз Москва" Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Владимир Остроухов и Николай Топорков, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, юнармейцы, а также жители наукограда.
В пресс-службе напомнили, что сейчас в Подмосковье проживают более 17,7 тысячи ветеранов, свыше 400 из которых - фронтовики, участники Великой Отечественной войны.