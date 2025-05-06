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Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве - РИА Новости, 06.05.2025
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Новости Подмосковья
 
13:46 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/korolev-2015272396.html
Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве
Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве - РИА Новости, 06.05.2025
Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:46:00+03:00
2025-05-06T13:46:00+03:00
новости подмосковья
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королев
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Мы рады приветствовать наших дорогих ветеранов, всех, кто находится здесь, в преддверии особенного для каждой семьи праздника Великой Победы. Мне очень приятно сегодня видеть наших школьников и дошколят, наших жителей, офицеров, военных, наших женщин и матерей, которые всегда, даже в самые сложные моменты, находятся рядом. Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция", - сказал в ходе церемонии Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. В торжественной церемонии также приняли участие гендиректор "Газпром межрегионгаз Москва" Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Владимир Остроухов и Николай Топорков, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, юнармейцы, а также жители наукограда. Вечный огонь у памятника "Защитникам Отечества" в микрорайоне Юбилейный зажгли от частицы огня, привезенного в специальной капсуле из мемориала в Пущино. Он же получил священное пламя в рамках эстафеты "Храним Огонь Победы" от Вечного огня с Поклонной горы в Москве. В пресс-службе напомнили, что сейчас в Подмосковье проживают более 17,7 тысячи ветеранов, свыше 400 из которых - фронтовики, участники Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250506/muranovo-2015247047.html
https://ria.ru/20250506/dorogi-2015269291.html
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московская область (подмосковье), королев, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Андрей Воробьев
Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве

Церемония зажжения Вечного огня прошла у памятника в подмосковном Королеве

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Московской областиГубернатор Московской области на церемонии зажжения Вечного огня прошла у памятника в Королеве
Губернатор Московской области на церемонии зажжения Вечного огня прошла у памятника в Королеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Московской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии зажжения Вечного огня в Королеве в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Мы рады приветствовать наших дорогих ветеранов, всех, кто находится здесь, в преддверии особенного для каждой семьи праздника Великой Победы. Мне очень приятно сегодня видеть наших школьников и дошколят, наших жителей, офицеров, военных, наших женщин и матерей, которые всегда, даже в самые сложные моменты, находятся рядом. Сегодня мы зажигаем Вечный огонь. Это очень важная, добрая и значимая традиция", - сказал в ходе церемонии Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Московской областиЦеремония зажжения Вечного огня прошла у памятника в подмосковном Королеве
Церемония зажжения Вечного огня прошла у памятника в подмосковном Королеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и Правительства Московской области
Церемония зажжения Вечного огня прошла у памятника в подмосковном Королеве
В торжественной церемонии также приняли участие гендиректор "Газпром межрегионгаз Москва" Олег Тельнов, ветераны Великой Отечественной войны Владимир Остроухов и Николай Топорков, начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны РФ Дмитрий Князев, юнармейцы, а также жители наукограда.
Вечный огонь у памятника "Защитникам Отечества" в микрорайоне Юбилейный зажгли от частицы огня, привезенного в специальной капсуле из мемориала в Пущино. Он же получил священное пламя в рамках эстафеты "Храним Огонь Победы" от Вечного огня с Поклонной горы в Москве.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевАндрей Воробьев
 
 
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