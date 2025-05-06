https://ria.ru/20250506/konkurs-2015289654.html

Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!"

Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!" - РИА Новости, 06.05.2025

Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!"

Церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!" прошла во вторник в рамках заседания Молодежного парламента при... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:04:00+03:00

2025-05-06T15:04:00+03:00

2025-05-06T15:04:00+03:00

калужская область

законодательное собрание калужской области

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!" прошла во вторник в рамках заседания Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области, сообщает пресс-служба облпарламента. Церемонию награждения провели спикер Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и председатель Молодежного парламента Владислав Макушин. В этом году конкурс, организованный по инициативе молодых парламентариев, приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юные художники в возрасте от 7 до 25 лет представили работы, выполненные с использованием акварели, гуаши, цветных карандашей и иных материалов. "Главная цель проведения конкурса – сохранение памяти о героическом подвиге наших предков, о тех, благодаря кому мы сегодня живем. В этом году, накануне самого главного праздника - 80-летия Великой Победы, у нас рекордное количество участников. Более 800 человек представили свои работы. Я хочу поблагодарить детей, родителей, воспитателей, учителей – всех, кто участвовал в этом проекте", – приводит слова Новосельцева пресс-служба Заксобрания региона.

https://ria.ru/20250505/veteran-2015085632.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

законодательное собрание калужской области, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)