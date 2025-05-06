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Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!"
Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!" - РИА Новости, 06.05.2025
Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!"
Церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!" прошла во вторник в рамках заседания Молодежного парламента при... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:04:00+03:00
2025-05-06T15:04:00+03:00
2025-05-06T15:04:00+03:00
калужская область
законодательное собрание калужской области
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!" прошла во вторник в рамках заседания Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области, сообщает пресс-служба облпарламента. Церемонию награждения провели спикер Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и председатель Молодежного парламента Владислав Макушин. В этом году конкурс, организованный по инициативе молодых парламентариев, приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юные художники в возрасте от 7 до 25 лет представили работы, выполненные с использованием акварели, гуаши, цветных карандашей и иных материалов. "Главная цель проведения конкурса – сохранение памяти о героическом подвиге наших предков, о тех, благодаря кому мы сегодня живем. В этом году, накануне самого главного праздника - 80-летия Великой Победы, у нас рекордное количество участников. Более 800 человек представили свои работы. Я хочу поблагодарить детей, родителей, воспитателей, учителей – всех, кто участвовал в этом проекте", – приводит слова Новосельцева пресс-служба Заксобрания региона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
законодательное собрание калужской области, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
Калужская область, Законодательное Собрание Калужской области, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!"
Новосельцев наградил победителей конкурса "Наша Победа!" из Калужской области
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!" прошла во вторник в рамках заседания Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области, сообщает пресс-служба облпарламента.
Церемонию награждения провели спикер Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и председатель Молодежного парламента Владислав Макушин.
В этом году конкурс, организованный по инициативе молодых парламентариев, приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юные художники в возрасте от 7 до 25 лет представили работы, выполненные с использованием акварели, гуаши, цветных карандашей и иных материалов.
"Главная цель проведения конкурса – сохранение памяти о героическом подвиге наших предков, о тех, благодаря кому мы сегодня живем. В этом году, накануне самого главного праздника - 80-летия Великой Победы, у нас рекордное количество участников. Более 800 человек представили свои работы. Я хочу поблагодарить детей, родителей, воспитателей, учителей – всех, кто участвовал в этом проекте", – приводит слова Новосельцева пресс-служба Заксобрания региона.