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Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!" - РИА Новости, 06.05.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
15:04 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/konkurs-2015289654.html
Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!"
Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!" - РИА Новости, 06.05.2025
Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!"
Церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!" прошла во вторник в рамках заседания Молодежного парламента при... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:04:00+03:00
2025-05-06T15:04:00+03:00
калужская область
законодательное собрание калужской области
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!" прошла во вторник в рамках заседания Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области, сообщает пресс-служба облпарламента. Церемонию награждения провели спикер Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и председатель Молодежного парламента Владислав Макушин. В этом году конкурс, организованный по инициативе молодых парламентариев, приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юные художники в возрасте от 7 до 25 лет представили работы, выполненные с использованием акварели, гуаши, цветных карандашей и иных материалов. "Главная цель проведения конкурса – сохранение памяти о героическом подвиге наших предков, о тех, благодаря кому мы сегодня живем. В этом году, накануне самого главного праздника - 80-летия Великой Победы, у нас рекордное количество участников. Более 800 человек представили свои работы. Я хочу поблагодарить детей, родителей, воспитателей, учителей – всех, кто участвовал в этом проекте", – приводит слова Новосельцева пресс-служба Заксобрания региона.
https://ria.ru/20250505/veteran-2015085632.html
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законодательное собрание калужской области, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)
Калужская область, Законодательное Собрание Калужской области, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945)
Новосельцев наградил калужских победителей конкурса "Наша Победа!"

Новосельцев наградил победителей конкурса "Наша Победа!" из Калужской области

© Фото : Официальный интернет-сайт Законодательного Собрания Калужской областиЦеремония награждения победителей конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!" на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области
Церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства Наша Победа! на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Официальный интернет-сайт Законодательного Собрания Калужской области
Церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!" на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Церемония награждения победителей конкурса изобразительного искусства "Наша Победа!" прошла во вторник в рамках заседания Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской области, сообщает пресс-служба облпарламента.
Церемонию награждения провели спикер Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев и председатель Молодежного парламента Владислав Макушин.
Ветеран Великой Отечественной войны Мария Власенкова, губернатор Калужской области Владислав Шапша (справа) и председатель регионального заксобрания Геннадий Новосельцев (слева) - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Ветеран Мария Власенкова стала почетным гражданином Калужской области
5 мая, 16:03
В этом году конкурс, организованный по инициативе молодых парламентариев, приурочен к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юные художники в возрасте от 7 до 25 лет представили работы, выполненные с использованием акварели, гуаши, цветных карандашей и иных материалов.
"Главная цель проведения конкурса – сохранение памяти о героическом подвиге наших предков, о тех, благодаря кому мы сегодня живем. В этом году, накануне самого главного праздника - 80-летия Великой Победы, у нас рекордное количество участников. Более 800 человек представили свои работы. Я хочу поблагодарить детей, родителей, воспитателей, учителей – всех, кто участвовал в этом проекте", – приводит слова Новосельцева пресс-служба Заксобрания региона.
 
Калужская областьЗаконодательное Собрание Калужской области80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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