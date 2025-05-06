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Комитет Рады передал на ратификацию соглашение с США по ископаемым - РИА Новости, 06.05.2025
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18:01 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/komitet-2015340051.html
Комитет Рады передал на ратификацию соглашение с США по ископаемым
Комитет Рады передал на ратификацию соглашение с США по ископаемым - РИА Новости, 06.05.2025
Комитет Рады передал на ратификацию соглашение с США по ископаемым
Комитет Верховной рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым, теперь документ рассмотрит парламент, сообщил во РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T18:01:00+03:00
2025-05-06T18:01:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым, теперь документ рассмотрит парламент, сообщил во вторник депутат парламента Ярослав Железняк. "Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения по ископаемым… Было внесено предложение в текст решения комитета: любые дополнительные договоренности о создании фонда восстановления, не могут противоречить этой сделке, это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно- признанных границ", - написал Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, 8 мая парламент должен ратифицировать это соглашение. Минфин США 30 апреля заявил, что американские и украинские власти подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, данное соглашение предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем Киева. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявил, что отсутствие публичного доступа к дополнительному "тайному" протоколу соглашения по украинским недрам с США может скрывать крайне невыгодные условия для Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее заявил, что соглашение с США предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015302514.html
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в мире, украина, сша, киев, александр дубинский, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Александр Дубинский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Комитет Рады передал на ратификацию соглашение с США по ископаемым

Комитет Рады поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам международной политики поддержал ратификацию соглашения с США по ископаемым, теперь документ рассмотрит парламент, сообщил во вторник депутат парламента Ярослав Железняк.
"Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения по ископаемым… Было внесено предложение в текст решения комитета: любые дополнительные договоренности о создании фонда восстановления, не могут противоречить этой сделке, это соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно- признанных границ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
На Украине раскрыли детали соглашения с США по недрам
Вчера, 15:43
По его словам, 8 мая парламент должен ратифицировать это соглашение.
Минфин США 30 апреля заявил, что американские и украинские власти подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, данное соглашение предусматривает, что все ресурсы на украинской территории остаются в собственности и под контролем Киева. Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявил, что отсутствие публичного доступа к дополнительному "тайному" протоколу соглашения по украинским недрам с США может скрывать крайне невыгодные условия для Украины.
Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее заявил, что соглашение с США предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос руководства в Вашингтоне в фонд.
Депутат Рады Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Депутат Рады рассказал о тайном протоколе к соглашению с США о недрах
4 мая, 17:46
 
В миреУкраинаСШАКиевАлександр ДубинскийДенис ШмыгальВерховная Рада Украины
 
 
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