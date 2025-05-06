https://ria.ru/20250506/komandir-2015373796.html

Участвовавший в освобождении Курской области командир награжден в Дагестане

Участвовавший в освобождении Курской области командир награжден в Дагестане - РИА Новости, 06.05.2025

Участвовавший в освобождении Курской области командир награжден в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов вручил командиру 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии Салиму Карурову, группа которого освобождала Курскую область и подняла... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T19:20:00+03:00

2025-05-06T19:20:00+03:00

2025-05-06T19:20:00+03:00

республика дагестан

курская область

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов вручил командиру 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии Салиму Карурову, группа которого освобождала Курскую область и подняла российский флаг в Горнале, орденом "За заслуги перед Республикой Дагестан", сообщили в пресс-службе главы региона. "Сергей Меликов вручил боевому командиру Салиму Карурову орден "За заслуги перед Республикой Дагестан". Командир 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии возглавлял одну из восьми групп, которые освобождали Курск. Его бойцы подняли российский флаг в Горнале – последнем населенном пункте Курской области, где оставались боевики", - говорится в сообщении. По словам Карурова, в составе полка, который он возглавляет, немало дагестанцев, и все они с честью и достоинством выполняют поставленные задачи. "Для меня честь получить из ваших рук столь высокую награду. Я признателен за то, что Вы следите за нашими успехами и всегда чтите своим вниманием тех, кто стоит на страже Родины. Символично, что освобождения Курской области нам удалось добиться в преддверии Дня Великой Победы. Хочу заверить, что мы и впредь будем выполнять поставленные Верховным главнокомандующим задачи и уничтожать противника", - приводятся в сообщении слова командира. Каруров родом из Дагестана, в 2008 году окончил Казанское военное танковое училище. Участвует в специальной военной операции с первых ее дней. Прошел путь от командира взвода до командира мотострелкового полка. Награжден государственными и ведомственными наградами.

https://ria.ru/20241220/dagestan-1990535795.html

https://ria.ru/20250506/rossiya-2015290682.html

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курская область, сергей меликов, республика дагестан