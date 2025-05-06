Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в облдуму
Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в костромскую облдуму
Светлана Кириллова. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова участвует в праймериз партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на выборы депутатов костромской областной думы, информация об этом есть на сайте праймериз.
Светлана Кириллова – в числе участников праймериз для последующего выдвижения победителей кандидатами на выборах депутатов Костромской облдумы восьмого созыва. В ее биографии значится, что она родилась в 1973 году в Костроме, место работы – Минобороны РФ, должность - главный эксперт отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.
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"Принимаю участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" прежде всего для того, чтобы отстаивать интересы родного мне города. Кострома – это моя родина, здесь я родилась и выросла. Тут живет и работает много близких мне людей", - заявила Кириллова в опубликованном на сайте видеообращении.
Издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники, сообщило, что Кириллова после избрания может быть делегирована в Совфед от законодательного органа Костромской области. На данный момент сенатором от региона является Сергей Калашник, чьи полномочия истекают в этом году. Калашник на данный момент не числится в списке участников праймериз ЕР.
Выборы депутатов Костромской областной думы восьмого созыва намечены на 14 сентября 2025 года. Также жителям региона предстоит выбрать губернатора и депутатов гордумы Костромы.
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В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников после гибели генерала Кириллова рассказывал, что они дружили. Кириллов родился в Костроме в 1970 году, учился в школе №11 – в феврале в школе открыли мемориальную доску в память о погибшем. Администрация Костромской области сообщала, что Ситников встречался со Светланой Кирилловой. Она возглавляет женсовет войск радиационной, химической и биологической защиты, и на встрече обсуждались, в частности, вопросы помощи бойцам СВО.