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Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в облдуму - РИА Новости, 06.05.2025
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11:13 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/kirillova-2015225148.html
Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в облдуму
Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в облдуму - РИА Новости, 06.05.2025
Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в облдуму
Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова участвует в праймериз партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на выборы... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:13:00+03:00
2025-05-06T11:13:00+03:00
кострома
россия
костромская область
игорь кириллов
сергей калашников
единая россия
войска рхбз
совет федерации рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова участвует в праймериз партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на выборы депутатов костромской областной думы, информация об этом есть на сайте праймериз. Светлана Кириллова – в числе участников праймериз для последующего выдвижения победителей кандидатами на выборах депутатов Костромской облдумы восьмого созыва. В ее биографии значится, что она родилась в 1973 году в Костроме, место работы – Минобороны РФ, должность - главный эксперт отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты. "Принимаю участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" прежде всего для того, чтобы отстаивать интересы родного мне города. Кострома – это моя родина, здесь я родилась и выросла. Тут живет и работает много близких мне людей", - заявила Кириллова в опубликованном на сайте видеообращении. Издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники, сообщило, что Кириллова после избрания может быть делегирована в Совфед от законодательного органа Костромской области. На данный момент сенатором от региона является Сергей Калашник, чьи полномочия истекают в этом году. Калашник на данный момент не числится в списке участников праймериз ЕР. Выборы депутатов Костромской областной думы восьмого созыва намечены на 14 сентября 2025 года. Также жителям региона предстоит выбрать губернатора и депутатов гордумы Костромы. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников после гибели генерала Кириллова рассказывал, что они дружили. Кириллов родился в Костроме в 1970 году, учился в школе №11 – в феврале в школе открыли мемориальную доску в память о погибшем. Администрация Костромской области сообщала, что Ситников встречался со Светланой Кирилловой. Она возглавляет женсовет войск радиационной, химической и биологической защиты, и на встрече обсуждались, в частности, вопросы помощи бойцам СВО.
https://ria.ru/20250403/kirillov-2009201916.html
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кострома, россия, костромская область, игорь кириллов, сергей калашников, единая россия, войска рхбз, совет федерации рф, политика
Кострома, Россия, Костромская область, Игорь Кириллов, Сергей Калашников, Единая Россия, Войска РХБЗ, Совет Федерации РФ, Политика
Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в облдуму

Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в костромскую облдуму

© Фото : Единая РоссияСветлана Кириллова
Светлана Кириллова - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Единая Россия
Светлана Кириллова. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова участвует в праймериз партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на выборы депутатов костромской областной думы, информация об этом есть на сайте праймериз.
Светлана Кириллова – в числе участников праймериз для последующего выдвижения победителей кандидатами на выборах депутатов Костромской облдумы восьмого созыва. В ее биографии значится, что она родилась в 1973 году в Костроме, место работы – Минобороны РФ, должность - главный эксперт отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В России появится училище имени погибшего генерала Кириллова
3 апреля, 19:46
"Принимаю участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" прежде всего для того, чтобы отстаивать интересы родного мне города. Кострома – это моя родина, здесь я родилась и выросла. Тут живет и работает много близких мне людей", - заявила Кириллова в опубликованном на сайте видеообращении.
Издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники, сообщило, что Кириллова после избрания может быть делегирована в Совфед от законодательного органа Костромской области. На данный момент сенатором от региона является Сергей Калашник, чьи полномочия истекают в этом году. Калашник на данный момент не числится в списке участников праймериз ЕР.
Выборы депутатов Костромской областной думы восьмого созыва намечены на 14 сентября 2025 года. Также жителям региона предстоит выбрать губернатора и депутатов гордумы Костромы.
Кадры задержания гражданина Узбекистана, подозреваемого в подрыве бомбы у дома Кириллова - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
19 декабря 2024, 10:45
Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу.
По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора.
В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников после гибели генерала Кириллова рассказывал, что они дружили. Кириллов родился в Костроме в 1970 году, учился в школе №11 – в феврале в школе открыли мемориальную доску в память о погибшем. Администрация Костромской области сообщала, что Ситников встречался со Светланой Кирилловой. Она возглавляет женсовет войск радиационной, химической и биологической защиты, и на встрече обсуждались, в частности, вопросы помощи бойцам СВО.
Фигурант по делу о террористическом акте, в результате которого погиб генерал Кириллов, Рамазан Падиев - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
СК просит продлить арест обвиняемым в теракте, при котором погиб Кириллов
10 февраля, 15:49
 
КостромаРоссияКостромская областьИгорь КирилловСергей КалашниковЕдиная РоссияВойска РХБЗСовет Федерации РФПолитика
 
 
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