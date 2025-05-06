https://ria.ru/20250506/kirillova-2015225148.html

Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в облдуму

Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в облдуму - РИА Новости, 06.05.2025

Вдова генерала Кириллова намерена участвовать в выборах в облдуму

Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова участвует в праймериз партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на выборы... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:13:00+03:00

2025-05-06T11:13:00+03:00

2025-05-06T11:13:00+03:00

кострома

россия

костромская область

игорь кириллов

сергей калашников

единая россия

войска рхбз

совет федерации рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Вдова погибшего начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова Светлана Кириллова участвует в праймериз партии "Единая Россия" для последующего выдвижения на выборы депутатов костромской областной думы, информация об этом есть на сайте праймериз. Светлана Кириллова – в числе участников праймериз для последующего выдвижения победителей кандидатами на выборах депутатов Костромской облдумы восьмого созыва. В ее биографии значится, что она родилась в 1973 году в Костроме, место работы – Минобороны РФ, должность - главный эксперт отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты. "Принимаю участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" прежде всего для того, чтобы отстаивать интересы родного мне города. Кострома – это моя родина, здесь я родилась и выросла. Тут живет и работает много близких мне людей", - заявила Кириллова в опубликованном на сайте видеообращении. Издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники, сообщило, что Кириллова после избрания может быть делегирована в Совфед от законодательного органа Костромской области. На данный момент сенатором от региона является Сергей Калашник, чьи полномочия истекают в этом году. Калашник на данный момент не числится в списке участников праймериз ЕР. Выборы депутатов Костромской областной думы восьмого созыва намечены на 14 сентября 2025 года. Также жителям региона предстоит выбрать губернатора и депутатов гордумы Костромы. Утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. На следующий день был задержан исполнитель теракта Курбонов. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. По данным СК РФ, Падиев и Точиев арендовали комнату в хостеле для исполнителя теракта Курбонова и получали для него деньги от куратора. В январе Росфинмониторинг внес всех троих фигурантов в перечень террористов и экстремистов. Губернатор Костромской области Сергей Ситников после гибели генерала Кириллова рассказывал, что они дружили. Кириллов родился в Костроме в 1970 году, учился в школе №11 – в феврале в школе открыли мемориальную доску в память о погибшем. Администрация Костромской области сообщала, что Ситников встречался со Светланой Кирилловой. Она возглавляет женсовет войск радиационной, химической и биологической защиты, и на встрече обсуждались, в частности, вопросы помощи бойцам СВО.

https://ria.ru/20250403/kirillov-2009201916.html

https://ria.ru/20241219/zaderzhanie-1990060033.html

https://ria.ru/20250210/kirillov-1998440405.html

кострома

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костромская область

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кострома, россия, костромская область, игорь кириллов, сергей калашников, единая россия, войска рхбз, совет федерации рф, политика