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Глава Химок поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:39 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/khimki-2015231313.html
Глава Химок поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы
Глава Химок поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 06.05.2025
Глава Химок поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы
Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в торжественных мероприятиях Академии гражданской защиты МЧС России имени Д. И... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:39:00+03:00
2025-05-06T11:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
химки (городской округ в московской области)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в торжественных мероприятиях Академии гражданской защиты МЧС России имени Д. И. Михайлика в преддверии 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Глава региона участвовала в возложении цветов к мемориальному комплексу "Связь времен". Также в рамках праздничных мероприятий были посажены деревья на аллее Победы. "Здесь обучаются и преподают люди, которые выбрали профессию по зову сердца, следуя неизменному девизу МЧС — предотвращение, спасение, помощь! Здесь воспитывают будущих героев, чья миссия — самоотверженно защищать, оказывать помощь людям в самых сложных, чрезвычайных ситуациях, порой, и ценой собственной жизни", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Участниками мероприятия стали начальник академии, генерал-лейтенант Виктор Панченков, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны, генерал-полковник Шамсутдин Дагиров и первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (2013–2015 годы), генерал-полковник Сергей Шляков. Они обратились к курсантам в преддверии Парада Победы. "Сегодня вы стоите на пороге великого события — Парада Победы, который не только символизирует нашу память о подвиге предков, но и демонстрирует силу, единство и несгибаемый дух современной России. Вы прошли напряжённую подготовку, оттачивая каждый шаг, чтобы с честью пройти по Красной площади. Ваша выправка, дисциплина и стойкость — это отражение лучших традиций МЧС России, где мужество, профессионализм и преданность Родине всегда стоят на первом месте", — приводит пресс-служба слова Панченкова. Парадный расчет академии провел для гостей торжественное мероприятие на строевом плацу. Курсанты исполнили песню "День Победы", которая стала символом гордости и памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, а затем прошли торжественным маршем. Академия гражданской защиты МЧС России имени Д. И. Михайлика основана в 1992 году. В настоящее время в вузе обучаются почти 2,3 тысячи человек. В этом году курсанты академии в 24-й раз примут участие в Параде Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250427/rekonstruktsiya-2013668015.html
https://ria.ru/20250426/subbotnik-2013608782.html
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химки (городской округ в московской области), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Химки (городской округ в Московской области), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Глава Химок поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы

Глава Химок Землякова поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим 9 Мая

© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа ХимкиГлава Химок Елена Землякова поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы
Глава Химок Елена Землякова поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Химки
Глава Химок Елена Землякова поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в торжественных мероприятиях Академии гражданской защиты МЧС России имени Д. И. Михайлика в преддверии 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава региона участвовала в возложении цветов к мемориальному комплексу "Связь времен". Также в рамках праздничных мероприятий были посажены деревья на аллее Победы.
Историческая реконструкция, посвященная юбилею Победы в Великой Отечественной войне, в Химках - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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"Здесь обучаются и преподают люди, которые выбрали профессию по зову сердца, следуя неизменному девизу МЧС — предотвращение, спасение, помощь! Здесь воспитывают будущих героев, чья миссия — самоотверженно защищать, оказывать помощь людям в самых сложных, чрезвычайных ситуациях, порой, и ценой собственной жизни", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Участниками мероприятия стали начальник академии, генерал-лейтенант Виктор Панченков, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны, генерал-полковник Шамсутдин Дагиров и первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (2013–2015 годы), генерал-полковник Сергей Шляков. Они обратились к курсантам в преддверии Парада Победы.
"Сегодня вы стоите на пороге великого события — Парада Победы, который не только символизирует нашу память о подвиге предков, но и демонстрирует силу, единство и несгибаемый дух современной России. Вы прошли напряжённую подготовку, оттачивая каждый шаг, чтобы с честью пройти по Красной площади. Ваша выправка, дисциплина и стойкость — это отражение лучших традиций МЧС России, где мужество, профессионализм и преданность Родине всегда стоят на первом месте", — приводит пресс-служба слова Панченкова.
Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями округа на субботнике в Химкинском лесопарке - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Елена Землякова приняла участие в субботнике в Химкинском лесопарке
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Парадный расчет академии провел для гостей торжественное мероприятие на строевом плацу. Курсанты исполнили песню "День Победы", которая стала символом гордости и памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, а затем прошли торжественным маршем.
Академия гражданской защиты МЧС России имени Д. И. Михайлика основана в 1992 году. В настоящее время в вузе обучаются почти 2,3 тысячи человек. В этом году курсанты академии в 24-й раз примут участие в Параде Победы на Красной площади.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеХимки (городской округ в Московской области)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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