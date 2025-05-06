https://ria.ru/20250506/khimki-2015231313.html

Глава Химок поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы

Глава Химок поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 06.05.2025

Глава Химок поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы

Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в торжественных мероприятиях Академии гражданской защиты МЧС России имени Д. И... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:39:00+03:00

2025-05-06T11:39:00+03:00

2025-05-06T11:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

химки (городской округ в московской области)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Елена Землякова приняла участие в торжественных мероприятиях Академии гражданской защиты МЧС России имени Д. И. Михайлика в преддверии 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Глава региона участвовала в возложении цветов к мемориальному комплексу "Связь времен". Также в рамках праздничных мероприятий были посажены деревья на аллее Победы. "Здесь обучаются и преподают люди, которые выбрали профессию по зову сердца, следуя неизменному девизу МЧС — предотвращение, спасение, помощь! Здесь воспитывают будущих героев, чья миссия — самоотверженно защищать, оказывать помощь людям в самых сложных, чрезвычайных ситуациях, порой, и ценой собственной жизни", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Участниками мероприятия стали начальник академии, генерал-лейтенант Виктор Панченков, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов органов управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны, генерал-полковник Шамсутдин Дагиров и первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (2013–2015 годы), генерал-полковник Сергей Шляков. Они обратились к курсантам в преддверии Парада Победы. "Сегодня вы стоите на пороге великого события — Парада Победы, который не только символизирует нашу память о подвиге предков, но и демонстрирует силу, единство и несгибаемый дух современной России. Вы прошли напряжённую подготовку, оттачивая каждый шаг, чтобы с честью пройти по Красной площади. Ваша выправка, дисциплина и стойкость — это отражение лучших традиций МЧС России, где мужество, профессионализм и преданность Родине всегда стоят на первом месте", — приводит пресс-служба слова Панченкова. Парадный расчет академии провел для гостей торжественное мероприятие на строевом плацу. Курсанты исполнили песню "День Победы", которая стала символом гордости и памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, а затем прошли торжественным маршем. Академия гражданской защиты МЧС России имени Д. И. Михайлика основана в 1992 году. В настоящее время в вузе обучаются почти 2,3 тысячи человек. В этом году курсанты академии в 24-й раз примут участие в Параде Победы на Красной площади.

https://ria.ru/20250427/rekonstruktsiya-2013668015.html

https://ria.ru/20250426/subbotnik-2013608782.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), 80-летие победы в великой отечественной войне