https://ria.ru/20250506/katastrofa-2015128611.html

Озеро-убийца: что погубило тысячи людей на берегу горного водоема

Озеро-убийца: что погубило тысячи людей на берегу горного водоема - РИА Новости, 06.05.2025

Озеро-убийца: что погубило тысячи людей на берегу горного водоема

Озеро Иссык считалось жемчужиной Иле-Алатауского заповедника. Оно было излюбленным местом отдыха как для тысяч простых советских туристов, так и для первых лиц... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:55:00+03:00

2025-05-06T18:55:00+03:00

2025-05-06T19:02:00+03:00

ссср

казахстан

алма-ата

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости, Вадим Минеев. Озеро Иссык считалось жемчужиной Иле-Алатауского заповедника. Оно было излюбленным местом отдыха как для тысяч простых советских туристов, так и для первых лиц государства. Здесь бывал Никита Хрущев, вьетнамский лидер Хо Ши Мин, многие высокопоставленные партийные деятели СССР. Все изменилось 7 июля 1963 года, когда от ужасной трагедии пострадали тысячи людей, и на долгие годы о курорте постарались забыть, засекретив происшествие.Место притяженияОзеро Иссык появилось на территории нынешнего Казахстана около 8-10 тысяч лет назад предположительно после горного обвала.До трагичного дня длина озера Иссык была 1850 метров, ширина — 500, а глубина — 80. Старожилы отмечали его невероятную красоту: озеро меняло цвет в течение суток в зависимости от того, под каким углом на него падало солнце: от аквамаринового до голубого и свинцово-серебристого.До революции на его берегах отдыхали главные аристократы города Верный (Алматы), а в близлежащем поселке располагались производства крупных купцов.Правый берег – для избранных, левый — для простых смертныхВ советский период эти места превратились в элитный курорт для представителей партийной номенклатуры, а на свободные от пансионатов территории стали приезжать с палатками простые граждане.Еще в 1939 году на берегу озера начала работать турбаза ВЦСПС. В 1959-м здесь открыли парк с гостиницей и рестораном, заработала лодочная станция, было проложено широкое асфальтированное шоссе, по которому к водоему подъезжали рейсовые автобусы. Район превратился в полноценную санаторно-курортную зону.Но было разделение на правый и левый берег: на одном проходили встречи VIP-гостей, он был лучше обустроен. Простые смертные отдыхали на противоположной стороне.Удар с горВ то роковое воскресенье 7 июля 1963 года стояла жара, и на высокогорном озере было много отдыхающих, которые приезжали на из Алма-Аты.На левом берегу озера собралось множество отдыхающих граждан, а на правый прибыла делегация первого заместителя председателя Совмина СССР Алексея Косыгина и главы Казахстана Динмухаммеда Кунаева. Правую сторону озера закрыли для посещения, выставили оцепление.Когда зампред Совмина уже приехал на место, в озеро Иссык пошел мощный каменно-грязевой поток — несколько волн примерно каждые 20 минут заполняли озеро. Высокопоставленные гости поспешили уехать, а всего через несколько минут причал, с которого эвакуировали Косыгина, смыло водой."Косыгин озером и природой был восхищен….. Тут я вижу — что-то неладное: с гор с гулом несется коричневый поток. Сомнений нет, это дело мне слишком знакомо. Сель! Поток уже обрушился в озеро. Вода помутнела и будто кипит. Удар селя поднял мощную волну, лодки отдыхающих стали переворачиваться. Сель ударил в пирс, я видел, как подбросило вверх человека, стоявшего на нем... — Пока мост на реке не сорвало, — говорю, — надо уезжать! Косыгин — ни с места. Происходящее как бы заворожило его. Только миновали мы мост, и он рухнул за нами под напором грязи и камней." — вспоминал Динмухамед Кунаев."Черный дракон"В день трагедии высоко в горах возник сель, талые воды с Жарсайского ледника стекали в моренное озеро Жарсай. Постепенно оно наполнилось водой, которая прорвала естественную гранитную перемычку и обрушилась вниз, сметая все на своем пути.Вся эта масса воды, камней и грязи хлынула в Иссык. Удар был такой силы, что озеро выплеснулось из берегов, а катера, лодки с людьми волны разбили о берег. В народе сель позже прозвали "Черным драконом".После каждого вала озеро "кипело" огромными пузырями. Начался интенсивный размыв естественной плотины. В итоге сель прорвался дальше вниз, в Иссыкскую долину. К счастью, оттуда успели эвакуировать пионерский лагерь.Тем временем сель ворвался на улицы станицы, развалил множество домов, водозаборные сооружения ГЭС и подвалы знаменитого винного завода "Иссык", после чего постепенно утих.Выживших людей от озера выводили через горы. По официальным данным, опубликованным тогда в печати, погибли сто человек. По слухам же и другим подсчетам, жертв было гораздо больше – от двух до трех тысяч. Озеро Иссык превратилось на годы в поле из валунов и засохшей грязи.К началу 1990-х оно снова наполнилось водой, но так и не приобрело первозданный вид. В память о трагедии на озере установили мемориальный крест.

ссср

казахстан

алма-ата

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ссср, казахстан, алма-ата