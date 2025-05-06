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В столице Йемена слышны взрывы после ударов Израиля

В столице Йемена слышны взрывы после ударов Израиля - РИА Новости, 06.05.2025

В столице Йемена слышны взрывы после ударов Израиля

Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане в результате ударов Израиля по международному аэропорту Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 06.05.2025

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КАИР, 6 мая - РИА Новости. Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане в результате ударов Израиля по международному аэропорту Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник. "Мощные взрывы сотрясают столицу Йемена Сану после израильских авиаударов по аэропорту Саны", - сказал собеседник агентства. Ранее представитель израильской армии предупредил в социальной сети Х о необходимости покинуть район расположения аэропорта Саны.

https://ria.ru/20241227/udar-1991768207.html

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Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане, Израиль наносит анонсированные авиаудары. Видео публикуют в соцсетях. 2025-05-06T15:44 true PT0M26S

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Варвара Скокшина

в мире, сана, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году