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В столице Йемена слышны взрывы после ударов Израиля - РИА Новости, 06.05.2025
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15:44 06.05.2025 (обновлено: 16:20 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/jemen-2015302948.html
В столице Йемена слышны взрывы после ударов Израиля
В столице Йемена слышны взрывы после ударов Израиля - РИА Новости, 06.05.2025
В столице Йемена слышны взрывы после ударов Израиля
Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане в результате ударов Израиля по международному аэропорту Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:44:00+03:00
2025-05-06T16:20:00+03:00
в мире
сана
йемен
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 6 мая - РИА Новости. Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане в результате ударов Израиля по международному аэропорту Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник. "Мощные взрывы сотрясают столицу Йемена Сану после израильских авиаударов по аэропорту Саны", - сказал собеседник агентства. Ранее представитель израильской армии предупредил в социальной сети Х о необходимости покинуть район расположения аэропорта Саны.
https://ria.ru/20241227/udar-1991768207.html
сана
йемен
израиль
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане
Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане, Израиль наносит анонсированные авиаудары. Видео публикуют в соцсетях.
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РИА Новости
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5
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96
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в мире, сана, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Сана, Йемен, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В столице Йемена слышны взрывы после ударов Израиля

В столице Йемена Сане после ударов Израиля по аэропорту слышны взрывы

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КАИР, 6 мая - РИА Новости. Сильные взрывы слышны в столице Йемена Сане в результате ударов Израиля по международному аэропорту Саны, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Мощные взрывы сотрясают столицу Йемена Сану после израильских авиаударов по аэропорту Саны", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель израильской армии предупредил в социальной сети Х о необходимости покинуть район расположения аэропорта Саны.
Дым после израильского удара по Сане - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Столица Йемена подверглась мощному авиаудару, сообщил источник
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В миреСанаЙеменИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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