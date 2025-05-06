https://ria.ru/20250506/iran-2015234051.html

Иран принял меры на случай вторичных санкций США

Иран принял меры на случай вторичных санкций США - РИА Новости, 06.05.2025

Иран принял меры на случай вторичных санкций США

Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти, заявила в ходе брифинга официальный представитель... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:06:00+03:00

2025-05-06T12:06:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти, заявила в ходе брифинга официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани. Президент США Дональд Трамп пригрозил в начале мая, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями и им "не позволят вести бизнес" с Вашингтоном. "Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем сценариям (развития событий - ред.), и все наши сценарии (действий в разных ситуациях - ред.) полностью готовы", - сказала Мохаджерани.

https://ria.ru/20250504/ssha-2014935328.html

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цены на нефть, сша, тегеран (город), иран, дональд трамп, в мире