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Иран принял меры на случай вторичных санкций США
Иран принял меры на случай вторичных санкций США - РИА Новости, 06.05.2025
Иран принял меры на случай вторичных санкций США
Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти, заявила в ходе брифинга официальный представитель... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:06:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Тегеран принял все необходимые меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей иранской нефти, заявила в ходе брифинга официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани. Президент США Дональд Трамп пригрозил в начале мая, что покупатели нефти и нефтепродуктов у Ирана столкнутся со вторичными санкциями и им "не позволят вести бизнес" с Вашингтоном. "Мы приняли необходимые меры... Мы готовы ко всем сценариям (развития событий - ред.), и все наши сценарии (действий в разных ситуациях - ред.) полностью готовы", - сказала Мохаджерани.
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цены на нефть, сша, тегеран (город), иран, дональд трамп, в мире
Цены на нефть, США, Тегеран (город), Иран, Дональд Трамп, В мире
Иран принял меры на случай вторичных санкций США
Иран принял меры на случай наложения США вторичных санкций на покупателей нефти