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Ликсутов: компании Москвы привлекли 51 млрд рублей льготных инвесткредитов - РИА Новости, 06.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/investkredity-2015221968.html
Ликсутов: компании Москвы привлекли 51 млрд рублей льготных инвесткредитов
Ликсутов: компании Москвы привлекли 51 млрд рублей льготных инвесткредитов - РИА Новости, 06.05.2025
Ликсутов: компании Москвы привлекли 51 млрд рублей льготных инвесткредитов
Московские компании привлекли более 51 миллиарда рублей льготных инвестиционных кредитов с 2022 года для реализации проектов индустриального строительства,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:00:00+03:00
2025-05-06T11:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Московские компании привлекли более 51 миллиарда рублей льготных инвестиционных кредитов с 2022 года для реализации проектов индустриального строительства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Одна из приоритетных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — создание современной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств. В числе мер поддержки город предлагает инвесторам компенсацию процентов по льготным инвестиционным кредитам, привлеченным для строительства объектов промышленно-производственного назначения. Всего с 2022 года для реализации проектов индустриального строительства московские компании привлекли более 51 миллиарда рублей льготных инвестиционных кредитов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что на эти деньги компании построят в городе свыше 600 тысяч квадратных метров готовой промышленной инфраструктуры, большая часть которой войдет в состав промышленных технопарков.Так, инвестор привлек льготный инвестиционный кредит для строительства крупного производственного комплекса пищевой промышленности на Рябиновой улице. Площадь объекта будет превышать 200 тысяч квадратных метров, трудоустроиться на производство смогут более 2 тысяч человек.Также льготным инвесткредитом для строительства экспериментального завода воспользовался производитель крупногабаритных жилых модулей. Общая площадь промышленных объектов, которые появятся благодаря поддержке фонда, будет составлять свыше 130 тысячи квадратных метров. На новом предприятии появится около 2 тысяч новых рабочих мест."Москва предлагает инвесторам широкий спектр мер поддержки. Например, в рамках масштабных инвестиционных проектов в столице появятся около 100 новых производственных комплексов и промтехнопарков", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, девелоперы, которые создают объекты промышленно-производственного назначения, могут воспользоваться льготой по программе стимулирования создания мест приложения труда, а также почти вдвое сократить сроки строительства заводов благодаря "зеленому коридору".Благодаря льготным инвестиционным кредитам в прошлом году столичные предприятия привлекли около 120 миллиардов рублей. В этом году условия промышленного кредитования в Москве изменились. Так, максимальный размер льготного инвесткредита увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок льготного кредитования – с 3 до 5 лет. Компенсация ставки по льготным инвестиционным кредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ.Средства по льготной ставке можно получить, заключив кредитный договор, затем нужно обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. В зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.
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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
Ликсутов: компании Москвы привлекли 51 млрд рублей льготных инвесткредитов

Столичные предприятия привлекли 51 млрд рублей льготных инвесткредитов

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППСтоличные предприятия привлекли 51 млрд рублей льготных инвесткредитов
Столичные предприятия привлекли 51 млрд рублей льготных инвесткредитов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Московские компании привлекли более 51 миллиарда рублей льготных инвестиционных кредитов с 2022 года для реализации проектов индустриального строительства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Одна из приоритетных задач, которую поставил мэр Москвы Сергей Собянин, — создание современной промышленной инфраструктуры для локализации высокотехнологичных производств. В числе мер поддержки город предлагает инвесторам компенсацию процентов по льготным инвестиционным кредитам, привлеченным для строительства объектов промышленно-производственного назначения. Всего с 2022 года для реализации проектов индустриального строительства московские компании привлекли более 51 миллиарда рублей льготных инвестиционных кредитов", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
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Он отметил, что на эти деньги компании построят в городе свыше 600 тысяч квадратных метров готовой промышленной инфраструктуры, большая часть которой войдет в состав промышленных технопарков.
Так, инвестор привлек льготный инвестиционный кредит для строительства крупного производственного комплекса пищевой промышленности на Рябиновой улице. Площадь объекта будет превышать 200 тысяч квадратных метров, трудоустроиться на производство смогут более 2 тысяч человек.
Также льготным инвесткредитом для строительства экспериментального завода воспользовался производитель крупногабаритных жилых модулей. Общая площадь промышленных объектов, которые появятся благодаря поддержке фонда, будет составлять свыше 130 тысячи квадратных метров. На новом предприятии появится около 2 тысяч новых рабочих мест.
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"Москва предлагает инвесторам широкий спектр мер поддержки. Например, в рамках масштабных инвестиционных проектов в столице появятся около 100 новых производственных комплексов и промтехнопарков", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
По его словам, девелоперы, которые создают объекты промышленно-производственного назначения, могут воспользоваться льготой по программе стимулирования создания мест приложения труда, а также почти вдвое сократить сроки строительства заводов благодаря "зеленому коридору".
Благодаря льготным инвестиционным кредитам в прошлом году столичные предприятия привлекли около 120 миллиардов рублей. В этом году условия промышленного кредитования в Москве изменились. Так, максимальный размер льготного инвесткредита увеличен с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок льготного кредитования – с 3 до 5 лет. Компенсация ставки по льготным инвестиционным кредитам составит 50% от ключевой ставки, установленной Центральным банком РФ.
Средства по льготной ставке можно получить, заключив кредитный договор, затем нужно обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. В зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.
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