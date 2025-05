https://ria.ru/20250506/innoprom-2015302294.html

Участники экспозиции Made in Russia провели 429 встреч на Иннопроме

2025-05-06T15:41:00+03:00

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Национальная экспозиция "Сделано в России", организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ), успешно завершила свою работу на международной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, за три дня работы выставки, с 28 по 30 апреля, участники национального стенда провели 429 встреч с более чем 70 потенциальными партнерами из Узбекистана и других стран региона, сообщает центр."По оценкам самого бизнеса, потенциал проведенных переговоров превышает 53 миллиона долларов. Всего промышленный потенциал страны при поддержке РЭЦ представила 51 компания из 23 регионов. Российскую национальную экспозицию в первый день выставки осмотрели президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров", - говорится в сообщении.Участники экспозиции Made in Russia высоко оценили результаты своего участия в выставке при комплексной поддержке РЭЦ. По общему мнению, выставка продемонстрировала растущий спрос на российскую продукцию и технологии на рынке стран Центральной Азии и перспективность дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.Например, на стенде Made in Russia челябинская компания "Бур-Инструмент Экспорт" подписала меморандум о сотрудничестве для локализации производства буровых установок в Узбекистане. Производитель представил образцы бурового агрегата, который уже активно используется в геологоразведке и добыче урана в Узбекистане. Другая компания — "ГС Юнит" — провела продуктивные переговоры с дистрибьюторами, производственными предприятиями и представителями профильных ведомств, по итогам которых планирует организовать поставки гидравлических компонентов в регион.Поддержка РЭЦ позволила предприятиям установить контакты с целевыми потенциальными партнерами. Так, кировский производитель "Профи Групп" в Ташкенте представил многофункциональную роботизированную машину для путевых работ, которой заинтересовались представители предприятий металлургической и горнодобывающей промышленности, железных дорог и метрополитена. Компания "Гайд Системс" из Свердловской области впервые приняла участие в "Иннопром. Центральная Азия" и нашла потенциальных партнеров для закупок металлургического оборудования и комплектующих, а компания "Медимэкс", поставщик наладила контакты не только с потенциальными импортерами из Узбекистана, но и с заинтересованными потенциальными партнерами из России."Алатырь завод", московский производитель оборудования для топливно-энергетического комплекса, делится, что выставка Иннопром стала значимой площадкой для обмена опытом и знаниями, которые помогут компании усовершенствовать собственные стратегии технологического развития и укрепить свои позиции на внешнем рынке. Компания обладает сертификатом "Сделано в России" и с 2021 года при поддержке РЭЦ участвует в международных мероприятиях, таких как OGU и KIOGE.Производитель приборов для диагностики электротехнического оборудования "Манул" ("СКБ ЭП") наладил прямой контакт с представителями ключевых предприятий Узбекистана. В ходе встреч с инженерами, представителями технических служб и отделов снабжения удалось обсудить технические потребности и специфику работы предприятий для внедрения измерительного оборудования. По итогам участия в выставке компания планирует развивать партнерские отношения с местными дистрибьюторами, делая собственную продукцию более доступной для предприятий региона.Московский производитель и поставщик оборудования для очистки газовоздушных выбросов на промышленных объектах "ОКС Групп" за время выставки провел переговоры с представителями нефтегазового и строительного секторов, предприятий агропромышленного комплекса и инжиниринговых компаний. Компания уже осуществляет поставки продукции в Казахстан и Беларусь, и участие в выставке в Ташкенте предоставило возможность расширить рынки сбыта и найти партнеров в других странах.В свою очередь, для кировской компании "Страда", представившей на выставке самосрабатывающие огнетушители, возможность стать участником национальной экспозиции — это новый уровень презентации бренда на государственном уровне. По итогам участия в выставке компания планирует расширить свое присутствие в регионе и рассматривает возможность открытия дополнительных офисов продаж.РЭЦ напомнил, что Большая промышленная неделя "Иннопром. Центральная Азия" – ключевое мероприятие для развития торгово-промышленного сотрудничества в среднеазиатском регионе. Мероприятие проходило в Ташкенте с 28 по 30 апреля, экспозиция Made in Russia была организована в третий раз. В этом году она стала крупнейшей среди всех иностранных экспозиций и второй по масштабу после экспозиции Узбекистана.График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 и 2026 годы, участвовать в которых экспортеры могут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".

