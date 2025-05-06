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Индия сообщила о стрельбе на линии контроля с Пакистаном - РИА Новости, 06.05.2025
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09:38 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/indija-2015209275.html
Индия сообщила о стрельбе на линии контроля с Пакистаном
Индия сообщила о стрельбе на линии контроля с Пакистаном - РИА Новости, 06.05.2025
Индия сообщила о стрельбе на линии контроля с Пакистаном
Индия двенадцатую ночь подряд сообщает о фактах стрельбы со стороны Пакистана на линии контроля, заменяющую границу двух стран, заявил представитель армии... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:38:00+03:00
2025-05-06T09:38:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Индия двенадцатую ночь подряд сообщает о фактах стрельбы со стороны Пакистана на линии контроля, заменяющую границу двух стран, заявил представитель армии Индии. "В ночь с 5 на 6 мая 2025 года армия Пакистана прибегла к неспровоцированному обстрелу из стрелкового оружия с постов по ту сторону линии контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, Раджоури, Мендхара, Наушеры, Сундербани и Ахнура в Джамму и Кашмире. Индийская армия отреагировала соразмерно", - отметили в индийской армии. Индия имеет общую границу протяженностью 3323 километра с Пакистаном, включающую международную границу протяженностью около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму, 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха и 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250505/peskov-2015025921.html
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в мире, индия, пакистан, джамму
В мире, Индия, Пакистан, Джамму
Индия сообщила о стрельбе на линии контроля с Пакистаном

Индия двенадцатую ночь подряд сообщает о стрельбе на линии контроля с Пакистаном

© AP Photo / Dar YasinИндийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме
Индийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мая - РИА Новости. Индия двенадцатую ночь подряд сообщает о фактах стрельбы со стороны Пакистана на линии контроля, заменяющую границу двух стран, заявил представитель армии Индии.
"В ночь с 5 на 6 мая 2025 года армия Пакистана прибегла к неспровоцированному обстрелу из стрелкового оружия с постов по ту сторону линии контроля в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, Раджоури, Мендхара, Наушеры, Сундербани и Ахнура в Джамму и Кашмире. Индийская армия отреагировала соразмерно", - отметили в индийской армии.
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Индия имеет общую границу протяженностью 3323 километра с Пакистаном, включающую международную границу протяженностью около 2,4 тысячи километров от Гуджарата до Ахнура в Джамму, 740-километровую линию контроля от Джамму до Леха и 110-километровую линию фактической наземной позиции в регионе Сиачен.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
*Запрещенная в России террористическая организация
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