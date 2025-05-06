https://ria.ru/20250506/habarovsk-2015184944.html

Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска

Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска - РИА Новости, 06.05.2025

Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска

Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:16:00+03:00

2025-05-06T04:16:00+03:00

2025-05-06T10:51:00+03:00

происшествия

хабаровск

сахалин

южно-сахалинск

дальневосточная транспортная прокуратура

airbus a319

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая — РИА Новости. Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Пятого мая воздушное судно Airbus A319, выполнявшее рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождение лисы вблизи взлетно-посадочной полосы", — говорится в заявлении.Сотрудники сахалинской транспортной прокуратуры проверят, как обеспечивалась транспортная безопасность и соблюдалось ли соответствующее законодательство.

https://ria.ru/20200910/sobaka-1577052478.html

хабаровск

сахалин

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, сахалин, южно-сахалинск, дальневосточная транспортная прокуратура, airbus a319