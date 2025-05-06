Рейтинг@Mail.ru
Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 06.05.2025 (обновлено: 10:51 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/habarovsk-2015184944.html
Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска
Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска - РИА Новости, 06.05.2025
Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска
Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:16:00+03:00
2025-05-06T10:51:00+03:00
происшествия
хабаровск
сахалин
южно-сахалинск
дальневосточная транспортная прокуратура
airbus a319
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015212243_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b0fcb22e09e3fe0a706f5ce056f249fe.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая — РИА Новости. Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Пятого мая воздушное судно Airbus A319, выполнявшее рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождение лисы вблизи взлетно-посадочной полосы", — говорится в заявлении.Сотрудники сахалинской транспортной прокуратуры проверят, как обеспечивалась транспортная безопасность и соблюдалось ли соответствующее законодательство.
https://ria.ru/20200910/sobaka-1577052478.html
хабаровск
сахалин
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015212243_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_ae5c45cc60d564d083bd5b8caac0ff99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, сахалин, южно-сахалинск, дальневосточная транспортная прокуратура, airbus a319
Происшествия, Хабаровск, Сахалин, Южно-Сахалинск, Дальневосточная транспортная прокуратура, Airbus A319
Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска

Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог сесть из-за лисы

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЛиса в Сахалинской области
Лиса в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Лиса в Сахалинской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая — РИА Новости. Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Пятого мая воздушное судно Airbus A319, выполнявшее рейс ХабаровскЮжно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождение лисы вблизи взлетно-посадочной полосы", — говорится в заявлении.
Сотрудники сахалинской транспортной прокуратуры проверят, как обеспечивалась транспортная безопасность и соблюдалось ли соответствующее законодательство.
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
В Петербурге собака помешала самолету приземлиться
10 сентября 2020, 17:02
 
ПроисшествияХабаровскСахалинЮжно-СахалинскДальневосточная транспортная прокуратураAirbus A319
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала