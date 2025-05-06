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Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска
Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска - РИА Новости, 06.05.2025
Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска
Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:16:00+03:00
2025-05-06T04:16:00+03:00
2025-05-06T10:51:00+03:00
происшествия
хабаровск
сахалин
южно-сахалинск
дальневосточная транспортная прокуратура
airbus a319
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мая — РИА Новости. Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог с первой попытки совершить посадку из-за лисы, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Пятого мая воздушное судно Airbus A319, выполнявшее рейс Хабаровск — Южно-Сахалинск, было вынуждено при посадке уйти на второй круг в связи с нахождение лисы вблизи взлетно-посадочной полосы", — говорится в заявлении.Сотрудники сахалинской транспортной прокуратуры проверят, как обеспечивалась транспортная безопасность и соблюдалось ли соответствующее законодательство.
https://ria.ru/20200910/sobaka-1577052478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровск, сахалин, южно-сахалинск, дальневосточная транспортная прокуратура, airbus a319
Происшествия, Хабаровск, Сахалин, Южно-Сахалинск, Дальневосточная транспортная прокуратура, Airbus A319
Лиса помешала посадке самолета в аэропорту Южно-Сахалинска
Следовавший из Хабаровска на Сахалин самолет не смог сесть из-за лисы