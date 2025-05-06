https://ria.ru/20250506/gavana-2015400087.html

На Кубе развернули Знамя Победы

На Кубе развернули Знамя Победы - РИА Новости, 06.05.2025

На Кубе развернули Знамя Победы

Копия Знамени Победы, водружённого советскими воинами над Рейхстагом в мае 1945 года, была торжественно развернута в столице Кубы в рамках мероприятий,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T21:46:00+03:00

2025-05-06T21:46:00+03:00

2025-05-06T21:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

куба

россия

виктор коронелли

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

гавана

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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Копия Знамени Победы, водружённого советскими воинами над Рейхстагом в мае 1945 года, была торжественно развернута в столице Кубы в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Развёртывание на одном из знаковых участков Малекона, гаванской набережной, Знамени Победы - это очевидное свидетельство того, как на Кубе относятся к нашему священному празднику. У нас проходит в эти дни очень много мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы, и это одно из них, где кубинцы рядом с нами, плечом к плечу, мы вместе", — заявил РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли. Церемония прошла у входа в гаванскую бухту напротив крепости Эль-Морро под звуки песни "День Победы". Как рассказали в дипмиссии, в акции приняли участие учащиеся и преподаватели школы при российском посольстве, соотечественники, проживающие на Кубе, а также кубинские друзья России.

https://ria.ru/20250506/indiya-2015399603.html

куба

россия

гавана

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куба, россия, виктор коронелли, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, гавана