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На Кубе развернули Знамя Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:46 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/gavana-2015400087.html
На Кубе развернули Знамя Победы
На Кубе развернули Знамя Победы - РИА Новости, 06.05.2025
На Кубе развернули Знамя Победы
Копия Знамени Победы, водружённого советскими воинами над Рейхстагом в мае 1945 года, была торжественно развернута в столице Кубы в рамках мероприятий,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:46:00+03:00
2025-05-06T21:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
куба
россия
виктор коронелли
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
гавана
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Копия Знамени Победы, водружённого советскими воинами над Рейхстагом в мае 1945 года, была торжественно развернута в столице Кубы в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "Развёртывание на одном из знаковых участков Малекона, гаванской набережной, Знамени Победы - это очевидное свидетельство того, как на Кубе относятся к нашему священному празднику. У нас проходит в эти дни очень много мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы, и это одно из них, где кубинцы рядом с нами, плечом к плечу, мы вместе", — заявил РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли. Церемония прошла у входа в гаванскую бухту напротив крепости Эль-Морро под звуки песни "День Победы". Как рассказали в дипмиссии, в акции приняли участие учащиеся и преподаватели школы при российском посольстве, соотечественники, проживающие на Кубе, а также кубинские друзья России.
https://ria.ru/20250506/indiya-2015399603.html
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куба, россия, виктор коронелли, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире, гавана
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Куба, Россия, Виктор Коронелли, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Гавана
На Кубе развернули Знамя Победы

В Гаване развернули Знамя Победы в честь 80-летия разгрома нацизма

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Копия Знамени Победы, водружённого советскими воинами над Рейхстагом в мае 1945 года, была торжественно развернута в столице Кубы в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Развёртывание на одном из знаковых участков Малекона, гаванской набережной, Знамени Победы - это очевидное свидетельство того, как на Кубе относятся к нашему священному празднику. У нас проходит в эти дни очень много мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы, и это одно из них, где кубинцы рядом с нами, плечом к плечу, мы вместе", — заявил РИА Новости посол России на Кубе Виктор Коронелли.
Церемония прошла у входа в гаванскую бухту напротив крепости Эль-Морро под звуки песни "День Победы". Как рассказали в дипмиссии, в акции приняли участие учащиеся и преподаватели школы при российском посольстве, соотечественники, проживающие на Кубе, а также кубинские друзья России.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКубаРоссияВиктор Коронелли80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреГавана
 
 
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