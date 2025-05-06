https://ria.ru/20250506/fsb-2015172474.html

ФСБ обещала найти виновных в преступлениях против мирного населения России

ФСБ обещала найти виновных в преступлениях против мирного населения России - РИА Новости, 06.05.2025

ФСБ обещала найти виновных в преступлениях против мирного населения России

Федеральная служба безопасности России пообещала найти всех, кто виновен в совершении преступлений против мирного населения РФ, где бы они ни скрывались - их... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:24:00+03:00

2025-05-06T00:24:00+03:00

2025-05-06T00:24:00+03:00

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России пообещала найти всех, кто виновен в совершении преступлений против мирного населения РФ, где бы они ни скрывались - их отыщут и привлекут к ответственности в соответствии с принципом неотвратимости наказания. "Работу по установлению и документированию фактов злодеяний нацистов против мирного населения, начатую советскими органами государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны, продолжают российские контрразведчики. Все лица, виновные в совершении преступлений против мирного населения Российской Федерации, где бы они не скрывались, будут разысканы и привлечены к ответственности, руководствуясь принципом неотвратимости наказания", - подчеркивается в сообщении ФСБ.

https://ria.ru/20250506/istoriya-2015172072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность