https://ria.ru/20250506/fsb-2015170825.html

ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках

ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках - РИА Новости, 06.05.2025

ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках

Российская контрразведка имеет достоверные данные о нацистах и их пособниках, совершавших не имеющие срока давности преступления в годы Второй мировой войны,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:05:00+03:00

2025-05-06T00:05:00+03:00

2025-05-06T00:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская контрразведка имеет достоверные данные о нацистах и их пособниках, совершавших не имеющие срока давности преступления в годы Второй мировой войны, соответствующая информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности, заявила Федеральная служба безопасности России. "Российская контрразведка располагает достоверной информацией о нацистских преступниках и их пособниках, совершивших преступления в период Второй мировой войны, не имеющие срока давности. Соответствующая информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности", - говорится в сообщении ФСБ. Отмечается, что в Центральном архиве ФСБ России сохранились уникальные материалы, отражающие результаты работы советских органов госбезопасности по розыску нацистских преступников и их пособников.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне