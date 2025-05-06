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ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках - РИА Новости, 06.05.2025
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00:05 06.05.2025 (обновлено: 00:15 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/fsb-2015170825.html
ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках
ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках - РИА Новости, 06.05.2025
ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках
Российская контрразведка имеет достоверные данные о нацистах и их пособниках, совершавших не имеющие срока давности преступления в годы Второй мировой войны,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:05:00+03:00
2025-05-06T00:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская контрразведка имеет достоверные данные о нацистах и их пособниках, совершавших не имеющие срока давности преступления в годы Второй мировой войны, соответствующая информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности, заявила Федеральная служба безопасности России. "Российская контрразведка располагает достоверной информацией о нацистских преступниках и их пособниках, совершивших преступления в период Второй мировой войны, не имеющие срока давности. Соответствующая информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности", - говорится в сообщении ФСБ. Отмечается, что в Центральном архиве ФСБ России сохранились уникальные материалы, отражающие результаты работы советских органов госбезопасности по розыску нацистских преступников и их пособников.
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безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках

ФСБ имеет достоверные данные о преступлениях нацистов во время Второй мировой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности в Москве
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Федеральной службы безопасности в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская контрразведка имеет достоверные данные о нацистах и их пособниках, совершавших не имеющие срока давности преступления в годы Второй мировой войны, соответствующая информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности, заявила Федеральная служба безопасности России.
"Российская контрразведка располагает достоверной информацией о нацистских преступниках и их пособниках, совершивших преступления в период Второй мировой войны, не имеющие срока давности. Соответствующая информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности", - говорится в сообщении ФСБ.
Отмечается, что в Центральном архиве ФСБ России сохранились уникальные материалы, отражающие результаты работы советских органов госбезопасности по розыску нацистских преступников и их пособников.
Адольф Гитлер и Ева Браун - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
ФСБ рассекретила документы о самоубийстве Гитлера
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