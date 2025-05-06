https://ria.ru/20250506/fsb-2015170825.html
ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках
ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках - РИА Новости, 06.05.2025
ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках
Российская контрразведка имеет достоверные данные о нацистах и их пособниках, совершавших не имеющие срока давности преступления в годы Второй мировой войны,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:05:00+03:00
2025-05-06T00:05:00+03:00
2025-05-06T00:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российская контрразведка имеет достоверные данные о нацистах и их пособниках, совершавших не имеющие срока давности преступления в годы Второй мировой войны, соответствующая информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности, заявила Федеральная служба безопасности России. "Российская контрразведка располагает достоверной информацией о нацистских преступниках и их пособниках, совершивших преступления в период Второй мировой войны, не имеющие срока давности. Соответствующая информация по мере рассекречивания будет предаваться гласности", - говорится в сообщении ФСБ. Отмечается, что в Центральном архиве ФСБ России сохранились уникальные материалы, отражающие результаты работы советских органов госбезопасности по розыску нацистских преступников и их пособников.
https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
ФСБ заявила о достоверных данных о нацистах и их пособниках
ФСБ имеет достоверные данные о преступлениях нацистов во время Второй мировой