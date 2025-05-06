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На кладбище советских воинов во Франции прошла памятная церемония
На кладбище советских воинов во Франции прошла памятная церемония - РИА Новости, 06.05.2025
На кладбище советских воинов во Франции прошла памятная церемония
Памятная церемония честь Дня Победы с возложением венков состоялась во вторник на самом большом кладбище советских воинов во Франции, расположенном в коммуне... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:19:00+03:00
2025-05-06T14:19:00+03:00
2025-05-06T14:20:00+03:00
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НУАЙЕ-СЕН-МАРТЕН, 6 мая - РИА Новости. Памятная церемония честь Дня Победы с возложением венков состоялась во вторник на самом большом кладбище советских воинов во Франции, расположенном в коммуне Нуайе-Сен-Мартен, передает корреспондент РИА Новости. В рамках церемонии у подножия памятника "Цветы России" были открыты несколько мемориальных досок советским партизанам во Франции, захоронения которых неизвестны. Они посвящены солдату Красной Армии Михаилу Горишняк, подпоручику Белой Армии Николаю Синцерову, состоявшем в советском партизанском отряде во Франции, а также майору Красной Армии Мирзахану Мамедову. В церемонии принял участие посол России во Франции Алексей Мешков и представители дипмиссий стран СНГ. Мэр города Нуайе-Сен-Мартен Жак Теинель также прибыл почтить память советских воинов. Советское мемориальное кладбище в городке Нуайе-Сен-Мартен департамента Уаза было основано в конце 1970-х годов, когда Советский Союз принял решение перезахоронить в одном месте останки военнослужащих, находящиеся в разных городах Пятой республики. На нем покоятся останки 4,6 тысячи погибших советских граждан.
https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html
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в мире, франция, россия, уаза (департамент), алексей мешков, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Франция, Россия, Уаза (департамент), Алексей Мешков, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
НУАЙЕ-СЕН-МАРТЕН, 6 мая - РИА Новости. Памятная церемония честь Дня Победы с возложением венков состоялась во вторник на самом большом кладбище советских воинов во Франции, расположенном в коммуне Нуайе-Сен-Мартен, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках церемонии у подножия памятника "Цветы России" были открыты несколько мемориальных досок советским партизанам во Франции, захоронения которых неизвестны. Они посвящены солдату Красной Армии Михаилу Горишняк, подпоручику Белой Армии Николаю Синцерову, состоявшем в советском партизанском отряде во Франции, а также майору Красной Армии Мирзахану Мамедову.
В церемонии принял участие посол России во Франции Алексей Мешков и представители дипмиссий стран СНГ. Мэр города Нуайе-Сен-Мартен Жак Теинель также прибыл почтить память советских воинов.
Советское мемориальное кладбище в городке Нуайе-Сен-Мартен департамента Уаза было основано в конце 1970-х годов, когда Советский Союз принял решение перезахоронить в одном месте останки военнослужащих, находящиеся в разных городах Пятой республики. На нем покоятся останки 4,6 тысячи погибших советских граждан.