https://ria.ru/20250506/frantsija-2015278785.html

На кладбище советских воинов во Франции прошла памятная церемония

На кладбище советских воинов во Франции прошла памятная церемония - РИА Новости, 06.05.2025

На кладбище советских воинов во Франции прошла памятная церемония

Памятная церемония честь Дня Победы с возложением венков состоялась во вторник на самом большом кладбище советских воинов во Франции, расположенном в коммуне... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:19:00+03:00

2025-05-06T14:19:00+03:00

2025-05-06T14:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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алексей мешков

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80-летие победы в великой отечественной войне

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НУАЙЕ-СЕН-МАРТЕН, 6 мая - РИА Новости. Памятная церемония честь Дня Победы с возложением венков состоялась во вторник на самом большом кладбище советских воинов во Франции, расположенном в коммуне Нуайе-Сен-Мартен, передает корреспондент РИА Новости. В рамках церемонии у подножия памятника "Цветы России" были открыты несколько мемориальных досок советским партизанам во Франции, захоронения которых неизвестны. Они посвящены солдату Красной Армии Михаилу Горишняк, подпоручику Белой Армии Николаю Синцерову, состоявшем в советском партизанском отряде во Франции, а также майору Красной Армии Мирзахану Мамедову. В церемонии принял участие посол России во Франции Алексей Мешков и представители дипмиссий стран СНГ. Мэр города Нуайе-Сен-Мартен Жак Теинель также прибыл почтить память советских воинов. Советское мемориальное кладбище в городке Нуайе-Сен-Мартен департамента Уаза было основано в конце 1970-х годов, когда Советский Союз принял решение перезахоронить в одном месте останки военнослужащих, находящиеся в разных городах Пятой республики. На нем покоятся останки 4,6 тысячи погибших советских граждан.

https://ria.ru/20250422/frantsija-2012719754.html

франция

россия

уаза (департамент)

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в мире, франция, россия, уаза (департамент), алексей мешков, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне