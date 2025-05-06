https://ria.ru/20250506/frantsija-2015216767.html

Франция не вмешивается в процесс избрания папы римского, заявил Барро

Франция не вмешивается в процесс избрания папы римского, заявил Барро - РИА Новости, 06.05.2025

Франция не вмешивается в процесс избрания папы римского, заявил Барро

Франция не вмешивается в процесс избрания нового папы Римского, заявил министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T11:03:00+03:00

2025-05-06T11:03:00+03:00

2025-05-06T11:07:00+03:00

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эммануэль макрон

франциск (хорхе марио бергольо)

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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Франция не вмешивается в процесс избрания нового папы Римского, заявил министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции RTL. Ранее итальянские консервативные газеты обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в попытках повлиять на избрание нового папы. "Внимание, фейк-новость! Мы внимательно следим за тем, что начнется завтра, то есть за конклавом, но мы не осуществляем вмешательства ни в какой форме", - прокомментировал слухи Барро. При этом он отметил, что не видит проблемы в том, чтобы новым папой Римским стал француз. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний. Конклав кардиналов для выборов нового папы Римского соберется 7 мая в Сикстинской капелле Ватикана. Конклаву по традиции предшествует торжественная месса pro eligendo Pontifice в Соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон). На нынешнем конклаве правом голоса будут обладать 135 выборщиков, но двое кардиналов отказались от приезда в Риме по состоянию здоровья. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов.

https://ria.ru/20250422/vengriya-2012854134.html

https://ria.ru/20250424/vatikan-2013193899.html

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франция, ватикан, рим, жан-ноэль барро, эммануэль макрон, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, в мире