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Во Франции почти неделю ищут ошибочно освобожденного заключенного - РИА Новости, 06.05.2025
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00:59 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/frantsija-2015174962.html
Во Франции почти неделю ищут ошибочно освобожденного заключенного
Во Франции почти неделю ищут ошибочно освобожденного заключенного - РИА Новости, 06.05.2025
Во Франции почти неделю ищут ошибочно освобожденного заключенного
Французские власти почти неделю не могут разыскать преступника, отпущенного из тюрьмы на свободу по ошибке, сообщает газета Figaro со ссылкой на прокуратуру... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:59:00+03:00
2025-05-06T00:59:00+03:00
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ПАРИЖ, 6 мая – РИА Новости. Французские власти почти неделю не могут разыскать преступника, отпущенного из тюрьмы на свободу по ошибке, сообщает газета Figaro со ссылкой на прокуратуру города Бордо. "В среду, 30 апреля, мужчина, отбывавший срок в 10 лет, был отпущен из тюрьмы (коммуны – ред.) Градиньян вместо другого заключенного… Как заявила прокуратура Бордо, по состоянию на понедельник этот человек всё ещё не был задержан", - говорится в статье. Речь идет о 25-летнем мужчине, который в 2024 году был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за несколько нарушений правил дорожного движения, а позднее еще к 10 годам за совершение кражи с применением насилия, повлекшего смерть, в 2019 году, пишет Figaro. Он вышел на свободу по ошибке, после того как его имя перепутали с очень похожим именем другого заключенного - марокканца, которого должны были депортировать из Франции, сообщает газета. Власти начали расследование для выяснения обстоятельств ошибочного освобождения. Преступника объявили в розыск, на его арест был выдан европейский ордер, действующий на территории всех стран Евросоюза, сказано в материале.
https://ria.ru/20250123/manyak-1995022082.html
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в мире, бордо, франция
В мире, Бордо, Франция
Во Франции почти неделю ищут ошибочно освобожденного заключенного

Власти Франции почти неделю ищут заключенного, отпущенного на свободу по ошибке

© AP Photo / Peter DejongСотрудники жандармерии Франции
Сотрудники жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Сотрудники жандармерии Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 мая – РИА Новости. Французские власти почти неделю не могут разыскать преступника, отпущенного из тюрьмы на свободу по ошибке, сообщает газета Figaro со ссылкой на прокуратуру города Бордо.
"В среду, 30 апреля, мужчина, отбывавший срок в 10 лет, был отпущен из тюрьмы (коммуны – ред.) Градиньян вместо другого заключенного… Как заявила прокуратура Бордо, по состоянию на понедельник этот человек всё ещё не был задержан", - говорится в статье.
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Речь идет о 25-летнем мужчине, который в 2024 году был приговорен к 15 месяцам тюрьмы за несколько нарушений правил дорожного движения, а позднее еще к 10 годам за совершение кражи с применением насилия, повлекшего смерть, в 2019 году, пишет Figaro.
Он вышел на свободу по ошибке, после того как его имя перепутали с очень похожим именем другого заключенного - марокканца, которого должны были депортировать из Франции, сообщает газета.
Власти начали расследование для выяснения обстоятельств ошибочного освобождения. Преступника объявили в розыск, на его арест был выдан европейский ордер, действующий на территории всех стран Евросоюза, сказано в материале.
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