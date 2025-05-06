https://ria.ru/20250506/forum-2015307581.html

Более 1,5 тысячи ученых посетили Международный форум "Нефть и газ – 2025"

Более 1,5 тысячи ученых посетили Международный форум "Нефть и газ – 2025" - РИА Новости, 06.05.2025

Более 1,5 тысячи ученых посетили Международный форум "Нефть и газ – 2025"

Международный форум "Нефть и газ – 2025" объединил на своей площадке в Губкинском университете более 1,5 тысячи ученых, специалистов и обучающихся... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:08:00+03:00

2025-05-06T16:08:00+03:00

2025-05-06T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая – пресс-служба Оргкомитета Международного форума "Нефть и газ". Международный форум "Нефть и газ – 2025" объединил на своей площадке в Губкинском университете более 1,5 тысячи ученых, специалистов и обучающихся топливно-энергетического комплекса, в том числе более 260 экспертов с 21 по 25 апреля. В рамках открытия форума состоялось награждение победителей Конкурса по набору молодых специалистов "Карьера в ОФС", который ежегодно проводится компанией ГК "Технологии ОФС". Конкурс проводился среди обучающихся более 80 учебных заведений России и нацелен на привлечение талантливых студентов и выпускников, желающих начать карьеру в нефтесервисной отрасли. Победители награждены сертификатами и в скором времени станут сотрудниками компании. Одним из главных мероприятий форума стала стратегическая панельная сессия "Энергетическая стратегия России: опыт межведомственной реализации ключевых проектов ТЭК", в которой приняли участие ректор Губкинского университета Виктор Георгиевич Мартынов, вице-президент ПАО "Транснефть" Павел Александрович Ревель-Муроз, коммерческий директор ГК "Технологии ОФС" Андрей Станиславович Алексеев и ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Александрович Баулин. Модератором сессии выступил генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Иванович Кулапин. Основными темами стратегической панельной сессии стали вопросы, связанные с перспективами развития нефтегазового сектора в рамках реализации недавно принятой энергетической стратегии, механизмами взаимодействия компаний с различными ведомствами при реализации ключевых проектов, взаимодействием нефтегазовых компаний с научными организациями и вузами в области трубопроводного транспорта, инновационными технологиями и решениями, разрабатываемыми в университетах для повышения эффективности добычи, переработки и транспортировки энергоресурсов, ролью молодежных инициатив в нефтегазовых компаниях и другие вопросы. В ходе сессии ректор Губкинского университета Виктор Мартынов поприветствовал всех участников и гостей форума, а также отметил важность форума как площадки, на которой молодые ученые и специалисты могут напрямую обсуждать свои идеи с экспертами нефтегазовой отрасли. В день открытия форума начала свою работу традиционная выставка, представляющая наиболее передовые разработки ученых Губкинского университета и других организаций нефтегазовой отрасли. В этом году впервые в рамках выставочной экспозиции проходила и ярмарка вакансий для обучающихся и молодых специалистов. На круглом столе "Экологическое благополучие – путь к устойчивому развитию" обсуждались вопросы экологии околоземного космического пространства, декарбонизация нефтегазового сектора России, организационно-экономические механизмы утилизации отходов промышленного производства, ЭКГ-рейтинг ответственного бизнеса для ТЭК и другие не менее интересные вопросы. В течение второго и третьего дня в рамках форума состоялась 79-я Международная молодежная научная конференция "Нефть и газ – 2025", которая проводится с целью анализа актуальных достижений в нефтегазовой науке и технике, определения ключевых направлений научного поиска, а также выявления и поддержки перспективных исследований, выполняемых молодыми учёными. На конференции были представлены научные работы, прошедшие этап предварительной экспертизы, по 23 тематическим секциям. За время проведения конференции было заслушано более 700 работ. Экспертное сообщество по итогам конференции отметило высокий уровень представленных работ и заинтересованность молодых специалистов и обучающихся в решении актуальных задач топливно-энергетического комплекса. Авторы лучших работ были отмечены дипломами и специальными призами. Третий день форума начался с IV Международного чемпионата по программированию "Цифровая нефть", который проводится среди молодежи предприятий, организаций и учебных заведений нефтегазовой отрасли. Чемпионат направлен на выявление и раскрытие потенциала талантливых, перспективных, молодых специалистов в сфере информационных технологий. Тематикой чемпионата в этом году стало "Анализ добычи на фонде скважин, оборудованных УЭЦН, с использованием ML-моделирования". В чемпионате приняли участие 10 команд. Задание чемпионата было предложено компанией ПАО "Газпром нефть". В третий и четвертый день форума состоялся I Конкурс в сфере нефтегазового дела "Я б в нефтяники пошёл". Конкурс проводится в целях активизации, развития и привлечения к научно-исследовательской, проектной, познавательной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных организаций, а также популяризации профессий работников нефтяной и газовой промышленности. Инициатором и организатором проведения конкурса выступил Губкинский университет. Конкурс проводится по двум направлениям: "Геология" и "Инженерное дело". Участие в конкурсе приняли 10 команд. Победителем конкурса по направлению "Геология" стала команда "Остров энергии" (МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска), второе место заняла команда "Петербуржики" (ГБОУ Школа № 583 Приморского района Санкт-Петербурга), третье – "Магнаты" (МОУ Лицей №11 Ворошиловского района Волгограда). Победителем конкурса по направлению "Инженерное дело" стала команда "Синус и косинус" (ГБОУ Лицей "Вторая школа" имени В.Ф. Овчинникова), второе место заняла команда "Нефтеголики" (МАОУ СШ №51 г. Липецка, МБОУ СШ №42 г. Липецка, МАОУ Гимназия №69 г. Липецка), третье – "Бурение идей" (МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска). Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и ценными призами. Упорная борьба развернулась за кубок IX Всероссийского конкурса "Лучшее студенческое научное общество нефтегазовой отрасли России". Конкурс был посвящен теме "Технологии замкнутого цикла топливно-энергетического комплекса региона". В 2025 году в конкурсе участвовали 10 лучших команд студенческих научных обществ со всех уголков России. Лучшим студенческим научным обществом и обладателем кубка стала команда Студенческое научное общество "Нефтегаз" СКФУ (Северо-Кавказский федеральный университет), второе место заняла команда Студенческое научное общество Тюменского индустриального университета (Тюменский индустриальный университет), третье – Студенческое отделение сообщества инженеров-нефтяников Тюменского государственного университета (Тюменский государственный университет). На XVIII Всероссийской научно-технической конференции "Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России" специалисты и ученые нефтегазовых компаний, отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов, высших и средних профессиональных учебных заведений обменялись опытом и обсудили проблемы внедрения в отрасль передовых научных разработок. В рамках восьми панельных сессий был рассмотрен широкий круг вопросов, начиная с поисков, разведки и освоения месторождений нефти и газа и закачивая актуальными проблемами образования в нефтегазовых вузах. Уже в третий год подряд важным мероприятием форума становится V Московский международный форум "Энергетическая безопасность. Евразийский сценарий", который проводится в целях анализа актуальных проблем обеспечения энергетической безопасности на Евразийском пространстве и рассмотрения с точки зрения гуманитарных и технических наук комплекса современных и актуальных для Евразийского пространства вопросов обеспечения безопасности государства в энергетической сфере. Мероприятие приурочено ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, установленному в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Не менее интересным стал и последний день Международного форума "Нефть и газа – 2025", во время которого прошла Встреча без галстуков, посвященная теме "Важность и актуальность молодежных инициатив в ТЭК, как инструмент повышения конкурентоспособности отрасли". Во время встречи участники форума и обучающиеся Губкинского университета могли задать интересующие их вопросы представителями нефтегазовых компаний и ведомств. Партнерский материал. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы