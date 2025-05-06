https://ria.ru/20250506/forum-2015266220.html
В Подмосковье 15 мая пройдет форум гостиничного и рекреационного бизнеса
В Подмосковье 15 мая пройдет форум гостиничного и рекреационного бизнеса - РИА Новости, 06.05.2025
В Подмосковье 15 мая пройдет форум гостиничного и рекреационного бизнеса
Форум, посвященный перспективам развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Подмосковье, пройдет в Солнечногорске 15 мая и станет площадкой для обсуждения... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:20:00+03:00
2025-05-06T13:20:00+03:00
2025-05-06T13:20:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Форум, посвященный перспективам развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Подмосковье, пройдет в Солнечногорске 15 мая и станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов туристической отрасли, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона. "Пятнадцатого мая в подмосковном Солнечногорске состоится форум, посвященный перспективам развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Московской области. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих отраслевых ассоциаций, владельцев и управляющих объектов размещения, а также экспертов в сфере туризма. Организаторами форума являются министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и администрация городского округа Солнечногорск", - отметили в пресс-службе. Согласно анонсу, форум станет площадкой для диалога бизнеса и власти. На мероприятии обсудят актуальные вопросы туристической отрасли: тренды в сфере гостеприимства, изменения в законодательстве, меры поддержки гостиничного бизнеса, реализацию национального проекта "Туризм и гостеприимство". Участники мероприятия затронут темы, касающиеся проблем бизнеса, обсудят ограничения размещения глэмпингов, вопросы технического присоединения.
https://ria.ru/20250505/uslugi-2014992710.html
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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), поддержка бизнеса , солнечногорск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Поддержка бизнеса , Солнечногорск
В Подмосковье 15 мая пройдет форум гостиничного и рекреационного бизнеса
Форум гостиничного и рекреационного бизнеса пройдет в Московской области 15 мая