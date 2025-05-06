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В Подмосковье 15 мая пройдет форум гостиничного и рекреационного бизнеса - РИА Новости, 06.05.2025
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Твой бизнес
 
13:20 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/forum-2015266220.html
В Подмосковье 15 мая пройдет форум гостиничного и рекреационного бизнеса
В Подмосковье 15 мая пройдет форум гостиничного и рекреационного бизнеса - РИА Новости, 06.05.2025
В Подмосковье 15 мая пройдет форум гостиничного и рекреационного бизнеса
Форум, посвященный перспективам развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Подмосковье, пройдет в Солнечногорске 15 мая и станет площадкой для обсуждения... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:20:00+03:00
2025-05-06T13:20:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
поддержка бизнеса
солнечногорск
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Форум, посвященный перспективам развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Подмосковье, пройдет в Солнечногорске 15 мая и станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов туристической отрасли, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона. "Пятнадцатого мая в подмосковном Солнечногорске состоится форум, посвященный перспективам развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Московской области. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих отраслевых ассоциаций, владельцев и управляющих объектов размещения, а также экспертов в сфере туризма. Организаторами форума являются министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и администрация городского округа Солнечногорск", - отметили в пресс-службе. Согласно анонсу, форум станет площадкой для диалога бизнеса и власти. На мероприятии обсудят актуальные вопросы туристической отрасли: тренды в сфере гостеприимства, изменения в законодательстве, меры поддержки гостиничного бизнеса, реализацию национального проекта "Туризм и гостеприимство". Участники мероприятия затронут темы, касающиеся проблем бизнеса, обсудят ограничения размещения глэмпингов, вопросы технического присоединения.
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московская область (подмосковье)
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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), поддержка бизнеса , солнечногорск
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Поддержка бизнеса , Солнечногорск
В Подмосковье 15 мая пройдет форум гостиничного и рекреационного бизнеса

Форум гостиничного и рекреационного бизнеса пройдет в Московской области 15 мая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Форум, посвященный перспективам развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Подмосковье, пройдет в Солнечногорске 15 мая и станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов туристической отрасли, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.
"Пятнадцатого мая в подмосковном Солнечногорске состоится форум, посвященный перспективам развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Московской области. Мероприятие объединит представителей федеральных и региональных органов власти, ведущих отраслевых ассоциаций, владельцев и управляющих объектов размещения, а также экспертов в сфере туризма. Организаторами форума являются министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья и администрация городского округа Солнечногорск", - отметили в пресс-службе.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Более 400 субъектов МСП воспользовались услугами Фонда ВЭД Подмосковья
5 мая, 10:51
Согласно анонсу, форум станет площадкой для диалога бизнеса и власти. На мероприятии обсудят актуальные вопросы туристической отрасли: тренды в сфере гостеприимства, изменения в законодательстве, меры поддержки гостиничного бизнеса, реализацию национального проекта "Туризм и гостеприимство". Участники мероприятия затронут темы, касающиеся проблем бизнеса, обсудят ограничения размещения глэмпингов, вопросы технического присоединения.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)Поддержка бизнесаСолнечногорск
 
 
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