https://ria.ru/20250506/filimonov-2015285525.html

Филимонов: более 1,5 млрд рублей выделили на спортобъекты Вологодчины

Филимонов: более 1,5 млрд рублей выделили на спортобъекты Вологодчины - РИА Новости, 06.05.2025

Филимонов: более 1,5 млрд рублей выделили на спортобъекты Вологодчины

Свыше 1,5 миллиарда рублей направили из областного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры Вологодской области в 2025 году, в регионе построят и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:40:00+03:00

2025-05-06T14:40:00+03:00

2025-05-06T14:40:00+03:00

вологодская область

череповец

вологодская область

вологда

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Свыше 1,5 миллиарда рублей направили из областного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры Вологодской области в 2025 году, в регионе построят и отремонтируют свыше 20 объектов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Формируем современную, доступную и удобную среду для занятий физкультурой и спортом в каждом муниципалитете. Задача – сделать спорт ближе и доступнее для всех вологжан, независимо от возраста и места проживания", – написал Филимонов в своем телеграм-канале. Модернизация спортивной инфраструктуры – одно из ключевых направлений "Стратегии 2.0", подчеркнул губернатор региона. Так, в 2025 году в регионе построят четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК): в Череповце, Семенкове, Кадникове и Вожеге. В Вологде введут в эксплуатацию футбольный манеж и бассейн, установят "умную" спортивную площадку. В Кириллове, Вожеге, Сокольском округе и в центре лыжного спорта и отдыха "Карпово" в Череповецком районе закончат реконструкцию лыжероллерных трасс. ФОК открытого типа появятся в селе Миньково Бабушкинского округа и селе Липин Бор Вашкинского округа. К осени 2026 года закончатся работы по строительству ФОК в Тарноге. В Вологодском округе завершится капитальный ремонт ФОК "Олимп". По словам Филимонова, там отремонтированы кровля, фасад, большой спортивный зал, бассейн, раздевалки, душевые, тренажерный зал, фойе и жилые помещения. Запланирован капремонт дворца бокса "Олимп" в Череповце и бассейна "Виктория" в поселке Кадуй. В Соколе появится новая площадка для сдачи нормативов ГТО. В поселке Сазоново Чагодощенского округа начнется реконструкция стадиона. "Создаем крепкий спортивный фундамент для активной, здоровой и сильной Вологодчины", – подчеркнул Филимонов.

https://ria.ru/20250423/mediki-2012985423.html

https://ria.ru/20250425/filimonov-2013429412.html

череповец

вологодская область

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, вологодская область, вологда, георгий филимонов