https://ria.ru/20250506/filimonov-2015285525.html
Филимонов: более 1,5 млрд рублей выделили на спортобъекты Вологодчины
Филимонов: более 1,5 млрд рублей выделили на спортобъекты Вологодчины - РИА Новости, 06.05.2025
Филимонов: более 1,5 млрд рублей выделили на спортобъекты Вологодчины
Свыше 1,5 миллиарда рублей направили из областного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры Вологодской области в 2025 году, в регионе построят и... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:40:00+03:00
2025-05-06T14:40:00+03:00
2025-05-06T14:40:00+03:00
вологодская область
череповец
вологодская область
вологда
георгий филимонов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Свыше 1,5 миллиарда рублей направили из областного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры Вологодской области в 2025 году, в регионе построят и отремонтируют свыше 20 объектов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Формируем современную, доступную и удобную среду для занятий физкультурой и спортом в каждом муниципалитете. Задача – сделать спорт ближе и доступнее для всех вологжан, независимо от возраста и места проживания", – написал Филимонов в своем телеграм-канале. Модернизация спортивной инфраструктуры – одно из ключевых направлений "Стратегии 2.0", подчеркнул губернатор региона. Так, в 2025 году в регионе построят четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК): в Череповце, Семенкове, Кадникове и Вожеге. В Вологде введут в эксплуатацию футбольный манеж и бассейн, установят "умную" спортивную площадку. В Кириллове, Вожеге, Сокольском округе и в центре лыжного спорта и отдыха "Карпово" в Череповецком районе закончат реконструкцию лыжероллерных трасс. ФОК открытого типа появятся в селе Миньково Бабушкинского округа и селе Липин Бор Вашкинского округа. К осени 2026 года закончатся работы по строительству ФОК в Тарноге. В Вологодском округе завершится капитальный ремонт ФОК "Олимп". По словам Филимонова, там отремонтированы кровля, фасад, большой спортивный зал, бассейн, раздевалки, душевые, тренажерный зал, фойе и жилые помещения. Запланирован капремонт дворца бокса "Олимп" в Череповце и бассейна "Виктория" в поселке Кадуй. В Соколе появится новая площадка для сдачи нормативов ГТО. В поселке Сазоново Чагодощенского округа начнется реконструкция стадиона. "Создаем крепкий спортивный фундамент для активной, здоровой и сильной Вологодчины", – подчеркнул Филимонов.
https://ria.ru/20250423/mediki-2012985423.html
https://ria.ru/20250425/filimonov-2013429412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, вологодская область, вологда, георгий филимонов
Вологодская область, Череповец, Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов
Филимонов: более 1,5 млрд рублей выделили на спортобъекты Вологодчины
Филимонов: свыше 1,5 млрд рублей выделили на развитие спортобъектов Вологодчины
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Свыше 1,5 миллиарда рублей направили из областного бюджета на развитие спортивной инфраструктуры Вологодской области в 2025 году, в регионе построят и отремонтируют свыше 20 объектов, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
"Формируем современную, доступную и удобную среду для занятий физкультурой и спортом в каждом муниципалитете. Задача – сделать спорт ближе и доступнее для всех вологжан, независимо от возраста и места проживания", – написал Филимонов
в своем телеграм-канале.
Модернизация спортивной инфраструктуры – одно из ключевых направлений "Стратегии 2.0", подчеркнул губернатор региона.
Так, в 2025 году в регионе построят четыре новых физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК): в Череповце
, Семенкове, Кадникове и Вожеге. В Вологде
введут в эксплуатацию футбольный манеж и бассейн, установят "умную" спортивную площадку. В Кириллове
, Вожеге, Сокольском округе и в центре лыжного спорта и отдыха "Карпово" в Череповецком районе
закончат реконструкцию лыжероллерных трасс.
ФОК открытого типа появятся в селе Миньково Бабушкинского округа и селе Липин Бор Вашкинского округа. К осени 2026 года закончатся работы по строительству ФОК в Тарноге.
В Вологодском округе завершится капитальный ремонт ФОК "Олимп". По словам Филимонова, там отремонтированы кровля, фасад, большой спортивный зал, бассейн, раздевалки, душевые, тренажерный зал, фойе и жилые помещения.
Запланирован капремонт дворца бокса "Олимп" в Череповце и бассейна "Виктория" в поселке Кадуй. В Соколе появится новая площадка для сдачи нормативов ГТО. В поселке Сазоново Чагодощенского округа начнется реконструкция стадиона.
"Создаем крепкий спортивный фундамент для активной, здоровой и сильной Вологодчины", – подчеркнул Филимонов.