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В Сальвадоре открыли фестиваль российского кино к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:34 06.05.2025 (обновлено: 22:35 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/festival-2015404143.html
В Сальвадоре открыли фестиваль российского кино к 80-летию Победы
В Сальвадоре открыли фестиваль российского кино к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.05.2025
В Сальвадоре открыли фестиваль российского кино к 80-летию Победы
Фестиваль российского кино, посвящённый 80-летию победы над немецким фашизмом, который открылся в Университете Сальвадора UES, направлен на продвижение изучения РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:34:00+03:00
2025-05-06T22:35:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
сальвадор
в мире
россия
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САН-САЛЬВАДОР, 6 мая - РИА Новости. Фестиваль российского кино, посвящённый 80-летию победы над немецким фашизмом, который открылся в Университете Сальвадора UES, направлен на продвижение изучения России и её народа, рассказал РИА Новости ректор этого вуза Хуан Роса Кинтанилья. "Этим фестивалем мы отмечаем 80-летие поражения нацистского фашизма, которое произошло на европейских просторах, где происходила Вторая мировая война, а также стремимся познакомиться с важными темами о том, какой является Россия в современном мире", - рассказал инженер Роса, возглавляющий крупнейший университет страны. По словам академика, победа над фашизмом изменила ход мировой истории, и Россия сыграла в этом решающую и очень значимую роль. "Надеемся, что в ходе фестиваля сможем заинтересовать наших студентов, чтобы они узнали больше об истории русского народа, который внес весомый вклад в развитие общества в своей части мира и сегодня является важной державой в глобальном масштабе", - добавил Роса. Как пояснил собеседник агентства, кинопоказы - это форма постоянного сотрудничества с дипломатическим представительством России в Сальвадоре, которое направлено на укрепление партнёрских связей двух стран. "Это часть совместных усилий, в рамках которых мы уже проводили культурные обмены, связанные с русской культурой, и теперь они воплощаются в Неделе российского кино в Сальвадоре, в частности — в стенах Университета Сальвадора", — уточнил Роса Кинтанилья. Рубен Альварес из Секретариата по национальным и международным связям UES рассказал РИА Новости, что проведение кинофестиваля призвано способствовать более глубокому пониманию исторического контекста победы Советского Союза и освещению её сторон, которые, как правило, игнорируются западными СМИ и киноиндустрией. Кроме того, он добавил, что российский кинематограф занимает важное место в истории "седьмого искусства" благодаря способности глубоко исследовать человеческую природу, общество и философию. "Российское кино остаётся мощным, сложным и поэтичным голосом в мировом кинематографе, сохраняя свою актуальность до наших дней", - подчеркнул Альварес. Фестиваль российского кино стартовал в понедельник с показа фильма "Белый тигр", повествующего о завершающем этапе Великой Отечественной войны, и завершится в пятницу, 9 мая, картиной "Дорога на Берлин".
https://ria.ru/20250506/kipr-2015402281.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, сальвадор, в мире, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сальвадор, В мире, Россия
В Сальвадоре открыли фестиваль российского кино к 80-летию Победы

Сальвадор отметит 80-летие победы над фашизмом фестивалем российского кино

© Flickr / Yiftah LiebermanВид на Сан-Сальвадор
Вид на Сан-Сальвадор - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Flickr / Yiftah Lieberman
Вид на Сан-Сальвадор. Архивное фото
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САН-САЛЬВАДОР, 6 мая - РИА Новости. Фестиваль российского кино, посвящённый 80-летию победы над немецким фашизмом, который открылся в Университете Сальвадора UES, направлен на продвижение изучения России и её народа, рассказал РИА Новости ректор этого вуза Хуан Роса Кинтанилья.
"Этим фестивалем мы отмечаем 80-летие поражения нацистского фашизма, которое произошло на европейских просторах, где происходила Вторая мировая война, а также стремимся познакомиться с важными темами о том, какой является Россия в современном мире", - рассказал инженер Роса, возглавляющий крупнейший университет страны.
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По словам академика, победа над фашизмом изменила ход мировой истории, и Россия сыграла в этом решающую и очень значимую роль.
"Надеемся, что в ходе фестиваля сможем заинтересовать наших студентов, чтобы они узнали больше об истории русского народа, который внес весомый вклад в развитие общества в своей части мира и сегодня является важной державой в глобальном масштабе", - добавил Роса.
Как пояснил собеседник агентства, кинопоказы - это форма постоянного сотрудничества с дипломатическим представительством России в Сальвадоре, которое направлено на укрепление партнёрских связей двух стран.
"Это часть совместных усилий, в рамках которых мы уже проводили культурные обмены, связанные с русской культурой, и теперь они воплощаются в Неделе российского кино в Сальвадоре, в частности — в стенах Университета Сальвадора", — уточнил Роса Кинтанилья.
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Рубен Альварес из Секретариата по национальным и международным связям UES рассказал РИА Новости, что проведение кинофестиваля призвано способствовать более глубокому пониманию исторического контекста победы Советского Союза и освещению её сторон, которые, как правило, игнорируются западными СМИ и киноиндустрией. Кроме того, он добавил, что российский кинематограф занимает важное место в истории "седьмого искусства" благодаря способности глубоко исследовать человеческую природу, общество и философию.
"Российское кино остаётся мощным, сложным и поэтичным голосом в мировом кинематографе, сохраняя свою актуальность до наших дней", - подчеркнул Альварес.
Фестиваль российского кино стартовал в понедельник с показа фильма "Белый тигр", повествующего о завершающем этапе Великой Отечественной войны, и завершится в пятницу, 9 мая, картиной "Дорога на Берлин".
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