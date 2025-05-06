https://ria.ru/20250506/festival-2015404143.html

В Сальвадоре открыли фестиваль российского кино к 80-летию Победы

В Сальвадоре открыли фестиваль российского кино к 80-летию Победы - РИА Новости, 06.05.2025

В Сальвадоре открыли фестиваль российского кино к 80-летию Победы

Фестиваль российского кино, посвящённый 80-летию победы над немецким фашизмом, который открылся в Университете Сальвадора UES, направлен на продвижение изучения РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:34:00+03:00

2025-05-06T22:34:00+03:00

2025-05-06T22:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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САН-САЛЬВАДОР, 6 мая - РИА Новости. Фестиваль российского кино, посвящённый 80-летию победы над немецким фашизмом, который открылся в Университете Сальвадора UES, направлен на продвижение изучения России и её народа, рассказал РИА Новости ректор этого вуза Хуан Роса Кинтанилья. "Этим фестивалем мы отмечаем 80-летие поражения нацистского фашизма, которое произошло на европейских просторах, где происходила Вторая мировая война, а также стремимся познакомиться с важными темами о том, какой является Россия в современном мире", - рассказал инженер Роса, возглавляющий крупнейший университет страны. По словам академика, победа над фашизмом изменила ход мировой истории, и Россия сыграла в этом решающую и очень значимую роль. "Надеемся, что в ходе фестиваля сможем заинтересовать наших студентов, чтобы они узнали больше об истории русского народа, который внес весомый вклад в развитие общества в своей части мира и сегодня является важной державой в глобальном масштабе", - добавил Роса. Как пояснил собеседник агентства, кинопоказы - это форма постоянного сотрудничества с дипломатическим представительством России в Сальвадоре, которое направлено на укрепление партнёрских связей двух стран. "Это часть совместных усилий, в рамках которых мы уже проводили культурные обмены, связанные с русской культурой, и теперь они воплощаются в Неделе российского кино в Сальвадоре, в частности — в стенах Университета Сальвадора", — уточнил Роса Кинтанилья. Рубен Альварес из Секретариата по национальным и международным связям UES рассказал РИА Новости, что проведение кинофестиваля призвано способствовать более глубокому пониманию исторического контекста победы Советского Союза и освещению её сторон, которые, как правило, игнорируются западными СМИ и киноиндустрией. Кроме того, он добавил, что российский кинематограф занимает важное место в истории "седьмого искусства" благодаря способности глубоко исследовать человеческую природу, общество и философию. "Российское кино остаётся мощным, сложным и поэтичным голосом в мировом кинематографе, сохраняя свою актуальность до наших дней", - подчеркнул Альварес. Фестиваль российского кино стартовал в понедельник с показа фильма "Белый тигр", повествующего о завершающем этапе Великой Отечественной войны, и завершится в пятницу, 9 мая, картиной "Дорога на Берлин".

https://ria.ru/20250506/kipr-2015402281.html

https://ria.ru/20250506/gavana-2015400087.html

https://ria.ru/20250506/indiya-2015399603.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, сальвадор, в мире, россия