https://ria.ru/20250506/evrokomissiya-2015176370.html

Еврокомиссия представит план отказа от российских энергоресурсов

Еврокомиссия представит план отказа от российских энергоресурсов - РИА Новости, 06.05.2025

Еврокомиссия представит план отказа от российских энергоресурсов

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит во вторник в Страсбурге комплекс предложений по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:20:00+03:00

2025-05-06T01:20:00+03:00

2025-05-06T01:20:00+03:00

россия

страсбург

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представит во вторник в Страсбурге комплекс предложений по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива, несмотря на высокую цену таких действий для европейской промышленности и домохозяйств. Эту "дорожную карту" в Еврокомиссии планировали представить еще в начале марта, но позже отложили презентацию из-за недовольства ряда государств-членов ЕС. Согласно утечкам, публиковавшимся ранее в западных СМИ, Еврокомиссия предложит странам ЕС ввести запрет на заключение новых долгосрочных контрактов на закупку российского газа, в том числе сжиженного, и окончательно прекратить его импорт с конца 2027 года. Также сообщалось, что Еврокомиссия работает над некими юридическими предложениями, которые должны позволить европейским компаниям нарушать контракты на поставки газа с Россией без финансового риска. Что касается санкций, то Еврокомиссия не может быть уверена в их утверждении из-за противодействия ряда стран, в том числе Венгрии. На полном отказе от российского топлива уже много лет настаивает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая полагает, что ЕС не должен "быть зависимым от недружественной державы в удовлетворении своих энергетических потребностей". По ее словам, ЕС уже сократил импорт газа из России с 45% до 18% от общего объема. Однако сокращение закупок российского трубопроводного газа привело к резкому росту цен на энергию в Евросоюзе. Как пояснил RTL бельгийский эксперт по энергетике из университета города Льеж Дамьен Эрнст, хотя политически Брюссель не хочет возвращаться к закупкам российского трубопроводного газа в прежних объемах, европейские промышленники могут настаивать на этом. По его словам промышленным предприятиям будет сложно выжить при таких высоких ценах на газ . Эксперт отметил, что цена на газ составляет 45 евро за мегаватт-час, но если бы была открыта возможность импорта из России, то эта цена упала бы примерно до 20-25 евро за мегаватт-час. Для бельгийских домохозяйств это означало бы снижение счетов на энергию на 500 евро в год. При этом Евросоюзу, несмотря на все усилия, так и не удалось добиться "независимости" от российской энергии. Так в первом квартале 2025 года ЕС импортировал из России 16% от общего объема СПГ. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20250208/rossija-1998148632.html

https://ria.ru/20250423/evropa-2012972684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, страсбург, венгрия, урсула фон дер ляйен, марио драги, евросоюз, еврокомиссия, европейский центральный банк, в мире