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Жителям Глушковского района Курской области помогают эвакуироваться - РИА Новости, 06.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:49 06.05.2025 (обновлено: 10:52 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/evakuatsiya-2015174485.html
Жителям Глушковского района Курской области помогают эвакуироваться
Жителям Глушковского района Курской области помогают эвакуироваться - РИА Новости, 06.05.2025
Жителям Глушковского района Курской области помогают эвакуироваться
Власти Курской области помогают с эвакуацией жителям Глушковского района, сообщил глава районной администрации Павел Золотарев в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:49:00+03:00
2025-05-06T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
глушковский район
курская область
россия
общество
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Курской области помогают с эвакуацией жителям Глушковского района, сообщил глава районной администрации Павел Золотарев в Telegram-канале регионального оперативного штаба. "За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры. В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники "Барс-Курск" и АНО "Патриот". Жителей Званного, Глушково и других населенных пунктов близ границы ранее уже временно перемещали, но они самовольно вернулись назад. Сейчас добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет", — заявил Золотарев. По его словам, власти готовы помочь всем желающим покинуть территории, где сейчас небезопасно. Российские войска контролируют ситуацию в приграничье, подчеркнул глава района. "Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать", — добавил Золотарев. Поселок Глушково располагается примерно в десяти километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20250506/evakuatsiya-2015171418.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
глушковский район
курская область
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глушковский район, курская область, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Глушковский район, Курская область, Россия, Общество
Жителям Глушковского района Курской области помогают эвакуироваться

Власти Курской области оказывают помощь в эвакуации жителей Глушковского района

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Курской области
Эвакуированные жители Курской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Эвакуированные жители Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Курской области помогают с эвакуацией жителям Глушковского района, сообщил глава районной администрации Павел Золотарев в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
"За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры. В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники "Барс-Курск" и АНО "Патриот". Жителей Званного, Глушково и других населенных пунктов близ границы ранее уже временно перемещали, но они самовольно вернулись назад. Сейчас добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет", — заявил Золотарев.
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По его словам, власти готовы помочь всем желающим покинуть территории, где сейчас небезопасно. Российские войска контролируют ситуацию в приграничье, подчеркнул глава района.
"Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать", — добавил Золотарев.
Поселок Глушково располагается примерно в десяти километрах от границы с Украиной.
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