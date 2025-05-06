Жителям Глушковского района Курской области помогают эвакуироваться
Власти Курской области оказывают помощь в эвакуации жителей Глушковского района
Эвакуированные жители Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Курской области помогают с эвакуацией жителям Глушковского района, сообщил глава районной администрации Павел Золотарев в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
"За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры. В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники "Барс-Курск" и АНО "Патриот". Жителей Званного, Глушково и других населенных пунктов близ границы ранее уже временно перемещали, но они самовольно вернулись назад. Сейчас добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет", — заявил Золотарев.
По его словам, власти готовы помочь всем желающим покинуть территории, где сейчас небезопасно. Российские войска контролируют ситуацию в приграничье, подчеркнул глава района.
"Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать", — добавил Золотарев.
Поселок Глушково располагается примерно в десяти километрах от границы с Украиной.
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