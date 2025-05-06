https://ria.ru/20250506/evakuatsiya-2015174485.html

Жителям Глушковского района Курской области помогают эвакуироваться

Жителям Глушковского района Курской области помогают эвакуироваться - РИА Новости, 06.05.2025

Жителям Глушковского района Курской области помогают эвакуироваться

Власти Курской области помогают с эвакуацией жителям Глушковского района, сообщил глава районной администрации Павел Золотарев в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:49:00+03:00

2025-05-06T00:49:00+03:00

2025-05-06T10:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

глушковский район

курская область

россия

общество

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Власти Курской области помогают с эвакуацией жителям Глушковского района, сообщил глава районной администрации Павел Золотарев в Telegram-канале регионального оперативного штаба. "За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры. В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники "Барс-Курск" и АНО "Патриот". Жителей Званного, Глушково и других населенных пунктов близ границы ранее уже временно перемещали, но они самовольно вернулись назад. Сейчас добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет", — заявил Золотарев. По его словам, власти готовы помочь всем желающим покинуть территории, где сейчас небезопасно. Российские войска контролируют ситуацию в приграничье, подчеркнул глава района. "Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать", — добавил Золотарев. Поселок Глушково располагается примерно в десяти километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20250506/evakuatsiya-2015171418.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

глушковский район, курская область, россия, общество