https://ria.ru/20250506/evakuatsiya-2015171418.html
Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться
Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться - РИА Новости, 06.05.2025
Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться
Жителям приграничного поселка Глушково в Курской области необходимо временно эвакуироваться из-за усложнившейся обстановки, сообщил глава поселка Василий... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:14:00+03:00
2025-05-06T00:14:00+03:00
2025-05-06T00:14:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Жителям приграничного поселка Глушково в Курской области необходимо временно эвакуироваться из-за усложнившейся обстановки, сообщил глава поселка Василий Худяков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Уважаемые жители поселка Глушково! В связи с усложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться. Эту работу будут проводить военнослужащие Барса", - написал он. Худяков отметил, что по вопросам эвакуации следует обращаться в администрацию поселка. Поселок Глушково располагается примерно в 10 километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20250506/ataka-2015171163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Происшествия
Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться
Худяков: жителям приграничного Глушково в Курской области надо эвакуироваться