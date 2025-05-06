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Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться - РИА Новости, 06.05.2025
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Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться
Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться - РИА Новости, 06.05.2025
Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться
Жителям приграничного поселка Глушково в Курской области необходимо временно эвакуироваться из-за усложнившейся обстановки, сообщил глава поселка Василий... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T00:14:00+03:00
2025-05-06T00:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
украина
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Жителям приграничного поселка Глушково в Курской области необходимо временно эвакуироваться из-за усложнившейся обстановки, сообщил глава поселка Василий Худяков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Уважаемые жители поселка Глушково! В связи с усложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться. Эту работу будут проводить военнослужащие Барса", - написал он. Худяков отметил, что по вопросам эвакуации следует обращаться в администрацию поселка. Поселок Глушково располагается примерно в 10 километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20250506/ataka-2015171163.html
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курская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Происшествия
Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться

Худяков: жителям приграничного Глушково в Курской области надо эвакуироваться

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Жителям приграничного поселка Глушково в Курской области необходимо временно эвакуироваться из-за усложнившейся обстановки, сообщил глава поселка Василий Худяков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Уважаемые жители поселка Глушково! В связи с усложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться. Эту работу будут проводить военнослужащие Барса", - написал он.
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Худяков отметил, что по вопросам эвакуации следует обращаться в администрацию поселка.
Поселок Глушково располагается примерно в 10 километрах от границы с Украиной.
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