https://ria.ru/20250506/evakuatsiya-2015171418.html

Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться

Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться - РИА Новости, 06.05.2025

Глава поселка Глушково в Курской области призвал жителей эвакуироваться

Жителям приграничного поселка Глушково в Курской области необходимо временно эвакуироваться из-за усложнившейся обстановки, сообщил глава поселка Василий... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T00:14:00+03:00

2025-05-06T00:14:00+03:00

2025-05-06T00:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Жителям приграничного поселка Глушково в Курской области необходимо временно эвакуироваться из-за усложнившейся обстановки, сообщил глава поселка Василий Худяков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". "Уважаемые жители поселка Глушково! В связи с усложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться. Эту работу будут проводить военнослужащие Барса", - написал он. Худяков отметил, что по вопросам эвакуации следует обращаться в администрацию поселка. Поселок Глушково располагается примерно в 10 километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20250506/ataka-2015171163.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, украина, происшествия