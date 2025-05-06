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Ефимов: в Москве с начала года построили 18 социальных объектов - РИА Новости, 06.05.2025
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14:12 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/efimov-2015248467.html
Ефимов: в Москве с начала года построили 18 социальных объектов
Ефимов: в Москве с начала года построили 18 социальных объектов - РИА Новости, 06.05.2025
Ефимов: в Москве с начала года построили 18 социальных объектов
В Москве за четыре месяца текущего года возвели 18 объектов социальной инфраструктуры в девяти округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:12:00+03:00
2025-05-06T14:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве за четыре месяца текущего года возвели 18 объектов социальной инфраструктуры в девяти округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С января по апрель 2025 года в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили и ввели в эксплуатацию почти 96 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. В их числе девять образовательных, шесть спортивных и три медицинских объекта. За первые четыре месяца этого года инвесторы возвели 12 объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что инвесторы построили новые здания в 17 столичных районах.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что за четыре месяца 2024 года девелоперы возвели восемь объектов образования, в том числе семь дошкольных учреждений. Одно из них – детский сад на территории жилого квартала "Новые Ватутинки. Десна". Площадь детсада составляет свыше 5,6 тысячи квадратных метров. На первом этаже для ребят здесь разместили студию изобразительного искусства.Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл в городе флагманский центр больницы имени Буянова.
https://ria.ru/20250506/efimov-2015197338.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве с начала года построили 18 социальных объектов

Ефимов: в Москве с начала года возвели 18 объектов социальной инфраструктуры

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве за четыре месяца текущего года возвели 18 объектов социальной инфраструктуры в девяти округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С января по апрель 2025 года в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили и ввели в эксплуатацию почти 96 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры. В их числе девять образовательных, шесть спортивных и три медицинских объекта. За первые четыре месяца этого года инвесторы возвели 12 объектов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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В сообщении уточняется, что инвесторы построили новые здания в 17 столичных районах.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что за четыре месяца 2024 года девелоперы возвели восемь объектов образования, в том числе семь дошкольных учреждений. Одно из них – детский сад на территории жилого квартала "Новые Ватутинки. Десна". Площадь детсада составляет свыше 5,6 тысячи квадратных метров. На первом этаже для ребят здесь разместили студию изобразительного искусства.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин открыл в городе флагманский центр больницы имени Буянова.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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