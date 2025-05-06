https://ria.ru/20250506/dzuppi--2015388033.html

Биография Маттео Дзуппи

Биография Маттео Дзуппи - РИА Новости, 06.05.2025

Биография Маттео Дзуппи

Кардинал Ватикана, архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи (полное имя – Маттео Мария Дзуппи, Matteo Maria Zuppi) родился 11 октября 1955 года в Риме (Италия) в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T20:08:00+03:00

2025-05-06T20:08:00+03:00

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Кардинал Ватикана, архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи (полное имя – Маттео Мария Дзуппи, Matteo Maria Zuppi) родился 11 октября 1955 года в Риме (Италия) в религиозной семье. Его отец был журналистом и фотографом. Мать была племянницей кардинала Карло Конфалоньери, который служил секретарем Папы Пия XI. Маттео был пятым ребенком в семье, где воспитывались шестеро детей.В 1973 году он стал членом католической общины Святого Эгидия (Sant’Egidio, Рим), занимался помощью пожилым, бездомным, больным, инвалидам, заключенным, жертвам конфликтов, мигрантам и пр. В 1977 году получил степень по литературе и философии в Университете Сапиенца (La Sapienza, Рим), защитив диссертацию о жизни кардинала Альфредо Ильдефонсо Шустера. Затем учился в семинарии Палестрины Римской епархии (регион Лацио), получил степень бакалавра теологии в Папском Латеранском университете (Рим).9 мая 1981 года был рукоположен в сан священника епархии Палестрины и назначен викарием приходского священника римской базилики Santa Maria in Trastevere. Занимал эту должность до 2000 года.В 1983-2012 годы – настоятель церкви Santa Croce alla Lungara (Рим).15 ноября 1988 года был инкардинирован (приписан) к Римской епархии.В 1995-2012 годы – член епархиального пресвитерского совета.В 2000-2012 годы был главным церковным помощник церкви Sant’Egidio.В 2000-2010 годы – приходской священник базилики Santa Maria in Trastevere.В 2005-2010 годы был префектом III префектуры Рима (Римской епархии).В 2010-2012 годы – приходской священник церкви Святых Симона и Иуды Фаддея в Торре-Анджела (Рим).В 2011-2012 годы – префект XVII префектуры Рима (Римской епархии).31 января 2012 года Папа Римский Бенедикт XVI назначил его титулярным епископом Виллановы (титулярное епископство Villanova, Алжир). Занимал эту должность до октября 2015 года. 31 января 2012 года папа Бенедикт XVI назначил Дзуппи епископом-помощником Рима по Центральному округу. Занимал эту должность до октября 2015 года.14 апреля 2013 года рукоположен в епископы. Взял на себя пастырское окормление центрального округа Рима. С 27 октября 2015 года и по настоящее время – архиепископ Болоньи (Римского обряда). С 2015 года был президентом конференции епископов области Эмилии-Романьи. В настоящее время – член этой организации. 5 октября 2019 года папой Римским Франциском был провозглашен кардиналом с титулом церкви Sant’Egidio. Член Коллегии кардиналов (с правом голоса).С 22 мая 2022 года возглавляет Итальянскую епископальную конференцию.2 июня 2023 года папа Франциск назначил кардинала Дзуппи судьей Верховного суда государства Ватикан (с 1 января 2024 года).Член Дикастерии (ведомства) по содействию целостному развитию человека и Управления имуществом Апостольского престола Римской курии.Кардинал Дзуппи известен своей дипломатической работой. В 1992 году он сыграл ключевую роль в мирных соглашениях с Мозамбиком, заключенных при посредничестве Сант-Эджидио, стал почетным гражданином этой страны.В 2003 году он участвовал в переговорах о прекращении гражданской войны в Бурунди.20 мая 2023 года Ватикан объявил, что папа Римский Франциск поручил кардиналу Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине…". 5-6 июня 2023 года в качестве папского посланника по урегулированию на Украине Дзуппи совершил визит в Киев. При этом кардинал Дзуппи заявил, что у Ватикана нет собственного плана для начала переговоров по прекращению конфликта. 29 июня 2023 года в ходе визита в Россию Дзуппи возглавил мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве. 30 июня 2023 года он встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которому передал привет папы Франциска. Трехдневная миссия Дзуппи в Москве была "направлена на выявление гуманитарных инициатив, которые могут открыть пути к достижению мира". Как сообщила служба печати Ватикана, в ходе встреч с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой "особо подчеркивался гуманитарный аспект инициативы". С 17 по 19 июля 2023 года в рамках продолжения миротворческой миссии кардинал Дзуппи посетил Вашингтон.18 июля он был принят президентом США Джо Байденом. Дзуппи передал ему письмо папы Римского Франциска. Дзуппи также провел ряд других встреч в правительстве и Конгрессе США. 14 сентября 2023 года кардинал Дзуппи провел переговоры со специальным представителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем в Пекине. Итогом этих визитов стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. 14 октября 2024 года кардинал Дзуппи прибыл с новым визитом в Москву, чтобы оценить дальнейшие усилия по содействию воссоединению семей и обмену пленными. В тот же день он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 15 октября прошла его встреча с митрополитом Волоколамским Антонием и Уполномоченным по правам ребенка при президенте России Марией Львовой-Беловой. Кардинал Дзуппи известен как "уличный священник" и миссионер маргинализированных обществ. Он рассматривает Европейский союз как синоним единой Европы, призывая его быть полностью открытым для мигрантов и отвергая национализм. Близок к левым итальянским политикам. Широко известен в Италии благодаря многочисленным выступлениям на телевидении, в ток-шоу и комментариям в прессе.В 2006 году получил почетное звание капеллана Его Святейшества.Является автором ряда публикаций пастырского характера.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, ватикан, маттео дзуппи, биографии