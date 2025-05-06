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Порядка 400 подъездных дорог привели в порядок в Подмосковье к 9 Мая
Порядка 400 подъездных дорог привели в порядок в Подмосковье к 9 Мая - РИА Новости, 06.05.2025
Порядка 400 подъездных дорог привели в порядок в Подмосковье к 9 Мая
Дорожные службы Подмосковья подготовили около 400 центральных дорог и подъездных путей к местам массовых посещений жителей в День Победы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:29:00+03:00
2025-05-06T13:29:00+03:00
2025-05-06T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья подготовили около 400 центральных дорог и подъездных путей к местам массовых посещений жителей в День Победы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, общая протяженность дорог, где провели уборку, составила более 1,5 тысячи километров. "Дорожники Подмосковья подготовили 396 подъездных дорог к 278 местам воинской славы и другим местам притяжения жителей в майские праздники. На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения", – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в работах были задействованы больше 1,8 тысячи дорожных рабочих и свыше 1 тысячи единиц спецтехники. На муниципальных и региональных дорогах отремонтировали более 5 тысяч ям, помыли 749 километров дорожного полотна и 114 километров ограждений, очистили 427 километров тротуаров, восстановили разметку почти на 444 пешеходных переходах и 189 километрах линейной разметки. Также проводилась уборка посадочных площадок на остановках общественного транспорта, всего помыли и покрасили свыше 1 тысячи остановок. Наибольшее число дорог привели в порядок в четырех округах: Истре, Раменском, Луховицах и Люберцах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), истра, раменское
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Раменское
Порядка 400 подъездных дорог привели в порядок в Подмосковье к 9 Мая
Около 400 подъездных дорог привели в порядок в Московской области ко Дню Победы
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья подготовили около 400 центральных дорог и подъездных путей к местам массовых посещений жителей в День Победы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, общая протяженность дорог, где провели уборку, составила более 1,5 тысячи километров.
"Дорожники Подмосковья
подготовили 396 подъездных дорог к 278 местам воинской славы и другим местам притяжения жителей в майские праздники. На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения", – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в работах были задействованы больше 1,8 тысячи дорожных рабочих и свыше 1 тысячи единиц спецтехники.
На муниципальных и региональных дорогах отремонтировали более 5 тысяч ям, помыли 749 километров дорожного полотна и 114 километров ограждений, очистили 427 километров тротуаров, восстановили разметку почти на 444 пешеходных переходах и 189 километрах линейной разметки. Также проводилась уборка посадочных площадок на остановках общественного транспорта, всего помыли и покрасили свыше 1 тысячи остановок.
Наибольшее число дорог привели в порядок в четырех округах: Истре
, Раменском
, Луховицах
и Люберцах
.