https://ria.ru/20250506/dorogi-2015269291.html

Порядка 400 подъездных дорог привели в порядок в Подмосковье к 9 Мая

Порядка 400 подъездных дорог привели в порядок в Подмосковье к 9 Мая - РИА Новости, 06.05.2025

Порядка 400 подъездных дорог привели в порядок в Подмосковье к 9 Мая

Дорожные службы Подмосковья подготовили около 400 центральных дорог и подъездных путей к местам массовых посещений жителей в День Победы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:29:00+03:00

2025-05-06T13:29:00+03:00

2025-05-06T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дорожные службы Подмосковья подготовили около 400 центральных дорог и подъездных путей к местам массовых посещений жителей в День Победы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Так, общая протяженность дорог, где провели уборку, составила более 1,5 тысячи километров. "Дорожники Подмосковья подготовили 396 подъездных дорог к 278 местам воинской славы и другим местам притяжения жителей в майские праздники. На центральных улицах и подъездных путях провели уборку и ямочный ремонт, а также восстановили разметку и привели в порядок остановочные павильоны и ограждения", – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в работах были задействованы больше 1,8 тысячи дорожных рабочих и свыше 1 тысячи единиц спецтехники. На муниципальных и региональных дорогах отремонтировали более 5 тысяч ям, помыли 749 километров дорожного полотна и 114 километров ограждений, очистили 427 километров тротуаров, восстановили разметку почти на 444 пешеходных переходах и 189 километрах линейной разметки. Также проводилась уборка посадочных площадок на остановках общественного транспорта, всего помыли и покрасили свыше 1 тысячи остановок. Наибольшее число дорог привели в порядок в четырех округах: Истре, Раменском, Луховицах и Люберцах.

https://ria.ru/20250505/biblionoch-2015105162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), истра, раменское