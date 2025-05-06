https://ria.ru/20250506/dogovor-2015313753.html

Договор с Венесуэлой нацелен на долгосрочную перспективу, заявил Ушаков

Договор с Венесуэлой нацелен на долгосрочную перспективу, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.05.2025

Договор с Венесуэлой нацелен на долгосрочную перспективу, заявил Ушаков

Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который подпишут президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро, нацелен на... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T16:22:00+03:00

2025-05-06T16:22:00+03:00

2025-05-06T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который подпишут президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро, нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин и Мадуро по итогам переговоров в Москве 7 мая подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран. "Это действительно важный документ, он нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего равноправного, доверительного взаимодействия в ключевых сферах", - сказал Ушаков. По его словам, это касается и продолжения интенсивного политического диалога, тесной координации на международных площадках, сотрудничества по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействия терроризму, борьбы с фальсификацией истории и идеализацией нацизма. Также закрепляется курс на наращивание кооперации в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых и других сферах. "Охватываются практически все ключевые темы повестки дня двухсторонних отношений", - подчеркнул Ушаков. Мадуро 7 мая приедет в Россию с официальным визитом. Он проведет переговоры с Путиным, а затем останется в России и примет участие в праздновании 80-летия Победы.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015311856.html

https://ria.ru/20250314/maduro-2005106140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, венесуэла, москва, владимир путин, николас мадуро, юрий ушаков