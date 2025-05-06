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В ДНР более девяти тысяч человек подали документы на российский паспорт - РИА Новости, 06.05.2025
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12:07 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/dnr-2015232038.html
В ДНР более девяти тысяч человек подали документы на российский паспорт
В ДНР более девяти тысяч человек подали документы на российский паспорт - РИА Новости, 06.05.2025
В ДНР более девяти тысяч человек подали документы на российский паспорт
Более 9 тысяч жителей ряда освобождённых населенных пунктов муниципальных округов подали документы на паспорт России, сообщила заместитель начальника... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:07:00+03:00
2025-05-06T12:07:00+03:00
донецкая народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Более 9 тысяч жителей ряда освобождённых населенных пунктов муниципальных округов подали документы на паспорт России, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по ДНР Татьяна Гасендич. "В освобожденных населенных пунктах Кураховского, Великоновоселковского, Красноармейского и Ясиноватского муниципальных округов ведется паспортизация населения. Силами сотрудников подразделений по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике, а также в ходе выездных приемов принято 9364 человека", - сообщила Гасендич в ходе брифинга Межведомственной рабочей группы штаба обороны ДНР. В рабочей группе отметили, что в освобождённых населенных пунктах также помогают с переоформлением документов, получением пенсий, помогают восстановить линии электропередачи и связи, организуют выезды медицинских бригад и автомагазинов, а также помогают малоимущим и многодетным семьям.
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донецкая народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Донецкая Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДНР более девяти тысяч человек подали документы на российский паспорт

В освобожденных районах ДНР 9364 человека подали документы на российский паспорт

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Российский паспорт. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Более 9 тысяч жителей ряда освобождённых населенных пунктов муниципальных округов подали документы на паспорт России, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по ДНР Татьяна Гасендич.
"В освобожденных населенных пунктах Кураховского, Великоновоселковского, Красноармейского и Ясиноватского муниципальных округов ведется паспортизация населения. Силами сотрудников подразделений по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике, а также в ходе выездных приемов принято 9364 человека", - сообщила Гасендич в ходе брифинга Межведомственной рабочей группы штаба обороны ДНР.
В рабочей группе отметили, что в освобождённых населенных пунктах также помогают с переоформлением документов, получением пенсий, помогают восстановить линии электропередачи и связи, организуют выезды медицинских бригад и автомагазинов, а также помогают малоимущим и многодетным семьям.
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