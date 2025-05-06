https://ria.ru/20250506/diplomatiya-2015182879.html

Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН

Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН - РИА Новости, 06.05.2025

Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН

С приходом новой администрации в Вашингтоне с США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:35:00+03:00

2025-05-06T03:35:00+03:00

2025-05-06T09:52:00+03:00

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ООН, 6 мая — РИА Новости. С приходом новой администрации в Вашингтоне с США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский."Мы общаемся на ежедневной основе, на разных уровнях. Если говорить об экспертных уровнях, то наши эксперты взаимодействовали, взаимодействуют и продолжают взаимодействовать по любым досье Совета Безопасности. Это не означает, что у нас нет необходимости говорить на уровне постпреда или заместителя постпреда миссии, но мы это делаем. И с новой администрацией это стало проще, я думаю, что они сейчас более открыты. Но там все еще старая команда, которая получает новые указания", — сказал он. Дипломат также выразил надежду, что Штаты продолжат оставаться активным членом организации. По словам Полянского, в этом заинтересованы все.Накануне зампостпреда России при ООН рассказал РИА Новости, что Москва и Вашингтон работают над восстановлением отношений, причем этот процесс идет более усиленно, чем над разрешением украинского конфликта.Работа над двусторонними отношениямиВ течение первых 100 дней своего второго срока президент США Дональд Трамп несколько раз провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, официальные представители двух стран встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов стали также визиты спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева — в Штаты.Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы восстановления прямых рейсов между США и Россией.

https://ria.ru/20250505/soglashenie-2014903598.html

https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, дмитрий полянский, майк уолтц, оон