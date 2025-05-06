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Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН - РИА Новости, 06.05.2025
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03:35 06.05.2025 (обновлено: 09:52 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/diplomatiya-2015182879.html
Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН
Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН - РИА Новости, 06.05.2025
Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН
С приходом новой администрации в Вашингтоне с США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T03:35:00+03:00
2025-05-06T09:52:00+03:00
в мире
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ООН, 6 мая — РИА Новости. С приходом новой администрации в Вашингтоне с США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский."Мы общаемся на ежедневной основе, на разных уровнях. Если говорить об экспертных уровнях, то наши эксперты взаимодействовали, взаимодействуют и продолжают взаимодействовать по любым досье Совета Безопасности. Это не означает, что у нас нет необходимости говорить на уровне постпреда или заместителя постпреда миссии, но мы это делаем. И с новой администрацией это стало проще, я думаю, что они сейчас более открыты. Но там все еще старая команда, которая получает новые указания", — сказал он. Дипломат также выразил надежду, что Штаты продолжат оставаться активным членом организации. По словам Полянского, в этом заинтересованы все.Накануне зампостпреда России при ООН рассказал РИА Новости, что Москва и Вашингтон работают над восстановлением отношений, причем этот процесс идет более усиленно, чем над разрешением украинского конфликта.Работа над двусторонними отношениямиВ течение первых 100 дней своего второго срока президент США Дональд Трамп несколько раз провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, официальные представители двух стран встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов стали также визиты спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева — в Штаты.Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы восстановления прямых рейсов между США и Россией.
https://ria.ru/20250505/soglashenie-2014903598.html
https://ria.ru/20250430/pas-2014082119.html
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в мире, россия, сша, дмитрий полянский, майк уолтц, оон
В мире, Россия, США, Дмитрий Полянский, Майк Уолтц, ООН
Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН

Полянский: России и США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 6 мая — РИА Новости. С приходом новой администрации в Вашингтоне с США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«
"Мы общаемся на ежедневной основе, на разных уровнях. Если говорить об экспертных уровнях, то наши эксперты взаимодействовали, взаимодействуют и продолжают взаимодействовать по любым досье Совета Безопасности. Это не означает, что у нас нет необходимости говорить на уровне постпреда или заместителя постпреда миссии, но мы это делаем. И с новой администрацией это стало проще, я думаю, что они сейчас более открыты. Но там все еще старая команда, которая получает новые указания", — сказал он.
Дипломат также выразил надежду, что Штаты продолжат оставаться активным членом организации. По словам Полянского, в этом заинтересованы все.
Накануне зампостпреда России при ООН рассказал РИА Новости, что Москва и Вашингтон работают над восстановлением отношений, причем этот процесс идет более усиленно, чем над разрешением украинского конфликта.
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Работа над двусторонними отношениями

В течение первых 100 дней своего второго срока президент США Дональд Трамп несколько раз провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, официальные представители двух стран встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов стали также визиты спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева — в Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы восстановления прямых рейсов между США и Россией.
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