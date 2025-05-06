Полянский рассказал о коммуникации России и США в ООН
Полянский: России и США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 6 мая — РИА Новости. С приходом новой администрации в Вашингтоне с США стало легче выстраивать коммуникацию в ООН, сообщил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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"Мы общаемся на ежедневной основе, на разных уровнях. Если говорить об экспертных уровнях, то наши эксперты взаимодействовали, взаимодействуют и продолжают взаимодействовать по любым досье Совета Безопасности. Это не означает, что у нас нет необходимости говорить на уровне постпреда или заместителя постпреда миссии, но мы это делаем. И с новой администрацией это стало проще, я думаю, что они сейчас более открыты. Но там все еще старая команда, которая получает новые указания", — сказал он.
Дипломат также выразил надежду, что Штаты продолжат оставаться активным членом организации. По словам Полянского, в этом заинтересованы все.
Накануне зампостпреда России при ООН рассказал РИА Новости, что Москва и Вашингтон работают над восстановлением отношений, причем этот процесс идет более усиленно, чем над разрешением украинского конфликта.
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В течение первых 100 дней своего второго срока президент США Дональд Трамп несколько раз провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, официальные представители двух стран встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов стали также визиты спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию, а главы РФПИ, спецпредставителя Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева — в Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы восстановления прямых рейсов между США и Россией.
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