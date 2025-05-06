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Диетолог предупредила об опасности частого употребления шашлыка - РИА Новости, 06.05.2025
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03:31 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/dietolog-2015182712.html
Диетолог предупредила об опасности частого употребления шашлыка
Диетолог предупредила об опасности частого употребления шашлыка - РИА Новости, 06.05.2025
Диетолог предупредила об опасности частого употребления шашлыка
Регулярное избыточное потребление жирных сортов мяса и птицы, используемых в том числе для приготовления шашлыка, может увеличить риск развития... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T03:31:00+03:00
2025-05-06T03:31:00+03:00
общество
антонина стародубова
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Регулярное избыточное потребление жирных сортов мяса и птицы, используемых в том числе для приготовления шашлыка, может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Регулярное избыточное потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, к которым относятся жирные сорта мяса и птицы, используемые в том числе для приготовления шашлыка, связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний - это особенно важно учитывать людям пожилого возраста и более старших возрастных групп. С целью профилактики как сердечно-сосудистых заболеваний, так и заболеваний желудочно-кишечного тракта, предпочтение рекомендуется отдавать диетическим сортам мяса и птицы. Например, лучше выбирать белое мясо курицы, индейки или запечь рыбу. Кроме того, эти продукты содержат намного меньше соединительной ткани и поэтому лучше усваиваются"- рассказала Стародубова. По ее словам, приготовление мяса на углях имеет ряд особенностей, и оно не только определяет вкус готового блюда, но может сделать его избыточное потребление небезопасным для здоровья. "Приступать к приготовлению мяса на углях можно только тогда, когда угли полностью прогорели, при этом расстояние между углями и шашлыком должно быть не менее 30 сантиметров. Важно следить за приготовлением и не допускать возникновения пламени. Подгорание продукта в процессе приготовления повышает риск образование в мясе определенных соединений, в больших дозировках обладающих проканцерогенным действием", - рассказала врач. Стародубова добавила, что средняя температура внутри кусочка мяса при приготовлении шашлыка традиционным способом обычно достигает всего лишь 60-70 градусов, именно по этой причине шашлыки, как и другие продукты из мяса птицы и рыбы, не прошедшие полную тепловую обработку, исключаются из питания детей, беременных женщин и кормящих мам.
https://ria.ru/20250506/retsepty-2013211424.html
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общество, антонина стародубова, здоровье - общество
Общество, Антонина Стародубова, Здоровье - Общество
Диетолог предупредила об опасности частого употребления шашлыка

Стародубова: частое употребление шашлыка увеличивает риск сердечных заболеваний

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Регулярное избыточное потребление жирных сортов мяса и птицы, используемых в том числе для приготовления шашлыка, может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Регулярное избыточное потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, к которым относятся жирные сорта мяса и птицы, используемые в том числе для приготовления шашлыка, связано с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний - это особенно важно учитывать людям пожилого возраста и более старших возрастных групп. С целью профилактики как сердечно-сосудистых заболеваний, так и заболеваний желудочно-кишечного тракта, предпочтение рекомендуется отдавать диетическим сортам мяса и птицы. Например, лучше выбирать белое мясо курицы, индейки или запечь рыбу. Кроме того, эти продукты содержат намного меньше соединительной ткани и поэтому лучше усваиваются"- рассказала Стародубова.
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По ее словам, приготовление мяса на углях имеет ряд особенностей, и оно не только определяет вкус готового блюда, но может сделать его избыточное потребление небезопасным для здоровья.
"Приступать к приготовлению мяса на углях можно только тогда, когда угли полностью прогорели, при этом расстояние между углями и шашлыком должно быть не менее 30 сантиметров. Важно следить за приготовлением и не допускать возникновения пламени. Подгорание продукта в процессе приготовления повышает риск образование в мясе определенных соединений, в больших дозировках обладающих проканцерогенным действием", - рассказала врач.
Стародубова добавила, что средняя температура внутри кусочка мяса при приготовлении шашлыка традиционным способом обычно достигает всего лишь 60-70 градусов, именно по этой причине шашлыки, как и другие продукты из мяса птицы и рыбы, не прошедшие полную тепловую обработку, исключаются из питания детей, беременных женщин и кормящих мам.
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