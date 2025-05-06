Двух полицейских, погибших в Махачкале, похоронили в родных поселениях
Двух полицейских, погибших в Дагестане, похоронили в родных селах
© Фото : МВД ДагестанаМладший лейтенант полиции Ислам Арсланбеков и сержант полиции Газибег Шахбанов, погибшие после перестрелки в Махачкале
© Фото : МВД Дагестана
Младший лейтенант полиции Ислам Арсланбеков и сержант полиции Газибег Шахбанов, погибшие после перестрелки в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Двух сотрудников полиции, погибших после перестрелки в Махачкале, похоронили в родных поселениях в Карабудахкентском и Тляратинском районах Дагестана, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации Махачкалы Гаджимурад Сагитов.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в результате нападения в понедельник погибли 27-летний сержант полиции Газибег Шахбанов и 26-летний младший лейтенант полиции Ислам Арсланбеков.
"Полицейских похоронили в их родовых селениях в Карабудахкентском и Тляратинском районах", - сказал Сагитов.
В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских.
По последним данным минздрава республики, двое раненых, один из которых сотрудник полиции, в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще троих пострадавших, в том числе одного сотрудника полиции и девочки 17 лет, медики расценивают как среднетяжелое, их жизни ничто не угрожает.