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Двух полицейских, погибших в Махачкале, похоронили в родных поселениях - РИА Новости, 06.05.2025
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14:59 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/dagestan-2015289165.html
Двух полицейских, погибших в Махачкале, похоронили в родных поселениях
Двух полицейских, погибших в Махачкале, похоронили в родных поселениях - РИА Новости, 06.05.2025
Двух полицейских, погибших в Махачкале, похоронили в родных поселениях
Двух сотрудников полиции, погибших после перестрелки в Махачкале, похоронили в родных поселениях в Карабудахкентском и Тляратинском районах Дагестана, сообщил... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:59:00+03:00
2025-05-06T14:59:00+03:00
происшествия
махачкала
сергей меликов
нападение на сотрудников дпс в махачкале
россия
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Двух сотрудников полиции, погибших после перестрелки в Махачкале, похоронили в родных поселениях в Карабудахкентском и Тляратинском районах Дагестана, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации Махачкалы Гаджимурад Сагитов. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в результате нападения в понедельник погибли 27-летний сержант полиции Газибег Шахбанов и 26-летний младший лейтенант полиции Ислам Арсланбеков. "Полицейских похоронили в их родовых селениях в Карабудахкентском и Тляратинском районах", - сказал Сагитов. В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских. По последним данным минздрава республики, двое раненых, один из которых сотрудник полиции, в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще троих пострадавших, в том числе одного сотрудника полиции и девочки 17 лет, медики расценивают как среднетяжелое, их жизни ничто не угрожает.
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происшествия, махачкала, сергей меликов, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, Нападение на сотрудников ДПС в Махачкале, Россия
Двух полицейских, погибших в Махачкале, похоронили в родных поселениях

Двух полицейских, погибших в Дагестане, похоронили в родных селах

© Фото : МВД ДагестанаМладший лейтенант полиции Ислам Арсланбеков и сержант полиции Газибег Шахбанов, погибшие после перестрелки в Махачкале
Младший лейтенант полиции Ислам Арсланбеков и сержант полиции Газибег Шахбанов, погибшие после перестрелки в Махачкале - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : МВД Дагестана
Младший лейтенант полиции Ислам Арсланбеков и сержант полиции Газибег Шахбанов, погибшие после перестрелки в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Двух сотрудников полиции, погибших после перестрелки в Махачкале, похоронили в родных поселениях в Карабудахкентском и Тляратинском районах Дагестана, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации Махачкалы Гаджимурад Сагитов.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в результате нападения в понедельник погибли 27-летний сержант полиции Газибег Шахбанов и 26-летний младший лейтенант полиции Ислам Арсланбеков.
"Полицейских похоронили в их родовых селениях в Карабудахкентском и Тляратинском районах", - сказал Сагитов.
В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских.
По последним данным минздрава республики, двое раненых, один из которых сотрудник полиции, в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще троих пострадавших, в том числе одного сотрудника полиции и девочки 17 лет, медики расценивают как среднетяжелое, их жизни ничто не угрожает.
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