https://ria.ru/20250506/dagestan-2015289165.html

Двух полицейских, погибших в Махачкале, похоронили в родных поселениях

Двух полицейских, погибших в Махачкале, похоронили в родных поселениях - РИА Новости, 06.05.2025

Двух полицейских, погибших в Махачкале, похоронили в родных поселениях

Двух сотрудников полиции, погибших после перестрелки в Махачкале, похоронили в родных поселениях в Карабудахкентском и Тляратинском районах Дагестана, сообщил... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:59:00+03:00

2025-05-06T14:59:00+03:00

2025-05-06T14:59:00+03:00

происшествия

махачкала

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россия

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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Двух сотрудников полиции, погибших после перестрелки в Махачкале, похоронили в родных поселениях в Карабудахкентском и Тляратинском районах Дагестана, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации Махачкалы Гаджимурад Сагитов. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в результате нападения в понедельник погибли 27-летний сержант полиции Газибег Шахбанов и 26-летний младший лейтенант полиции Ислам Арсланбеков. "Полицейских похоронили в их родовых селениях в Карабудахкентском и Тляратинском районах", - сказал Сагитов. В понедельник, примерно в 14.15 мск, в Махачкале неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что преступники завладели стрелковым оружием, угнали служебный автомобиль и попытались скрыться, но были остановлены и нейтрализованы правоохранителями. По информации МВД Дагестана, двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы, также пострадали трое гражданских. По последним данным минздрава республики, двое раненых, один из которых сотрудник полиции, в тяжелом состоянии в реанимации. Состояние еще троих пострадавших, в том числе одного сотрудника полиции и девочки 17 лет, медики расценивают как среднетяжелое, их жизни ничто не угрожает.

https://ria.ru/20250506/makhachkala-2015231748.html

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происшествия, махачкала, сергей меликов, нападение на сотрудников дпс в махачкале, россия