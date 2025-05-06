https://ria.ru/20250506/chatgpt-2015402103.html

В работе ChatGPT произошел сбой

В работе ChatGPT произошел сбой - РИА Новости, 06.05.2025

В работе ChatGPT произошел сбой

Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, основной поток претензий идет из США, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:06:00+03:00

2025-05-06T22:06:00+03:00

2025-05-06T22:07:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, основной поток претензий идет из США, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 21.09 мск. Наибольшее количество сообщений поступает из США - более тысячи. Также неполадки фиксируют пользователи из Канады, Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Бразилии и ряда других стран. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта разработчика - компании OpenAI, следует из данных Downdetector. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

https://ria.ru/20250430/openai--2014375657.html

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996714057.html

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в мире, технологии, сша, канада, великобритания, илон маск