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В работе ChatGPT произошел сбой - РИА Новости, 06.05.2025
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22:06 06.05.2025 (обновлено: 22:07 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/chatgpt-2015402103.html
В работе ChatGPT произошел сбой
В работе ChatGPT произошел сбой - РИА Новости, 06.05.2025
В работе ChatGPT произошел сбой
Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, основной поток претензий идет из США, свидетельствуют данные сайта... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:06:00+03:00
2025-05-06T22:07:00+03:00
в мире
технологии
сша
канада
великобритания
илон маск
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, основной поток претензий идет из США, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 21.09 мск. Наибольшее количество сообщений поступает из США - более тысячи. Также неполадки фиксируют пользователи из Канады, Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Бразилии и ряда других стран. Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта разработчика - компании OpenAI, следует из данных Downdetector. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20250430/openai--2014375657.html
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в мире, технологии, сша, канада, великобритания, илон маск
В мире, Технологии, США, Канада, Великобритания, Илон Маск
В работе ChatGPT произошел сбой

Downdetector: пользователи ChatGPT сообщают о сбоях в работе чат-бота

© AP Photo / Richard DrewСтраница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Richard Drew
Страница чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пользователи чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT сообщают о сбоях в его работе, основной поток претензий идет из США, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на работу чат-бота начали поступать примерно в 21.09 мск. Наибольшее количество сообщений поступает из США - более тысячи. Также неполадки фиксируют пользователи из Канады, Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Бразилии и ряда других стран.
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Некоторые пользователи также отмечают сбои в работе сайта разработчика - компании OpenAI, следует из данных Downdetector.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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В миреТехнологииСШАКанадаВеликобританияИлон Маск
 
 
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