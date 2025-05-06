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Посольство России обвинило Британию в попытке исказить правду о Победе
Посольство России обвинило Британию в попытке исказить правду о Победе - РИА Новости, 06.05.2025
Посольство России обвинило Британию в попытке исказить правду о Победе
Великобритания не прекращает попытки дискредитировать решающую роль СССР в победе над фашизмом и исказить правду о Второй мировой войне, говорится в комментарии РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:33:00+03:00
2025-05-06T21:33:00+03:00
2025-05-06T21:33:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Великобритания не прекращает попытки дискредитировать решающую роль СССР в победе над фашизмом и исказить правду о Второй мировой войне, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне, переданном РИА Новости. "В канун 80-летия Великой Победы мы хорошо видим непрекращающиеся попытки в Соединенном Королевстве исказить историческую правду о Второй мировой войне и дискредитировать главную роль нашей страны в победе над фашизмом", - заявили в дипмиссии. В посольстве подчеркнули, что Россия, наоборот, никогда не забывает всех тех, кто внес вклад в общую Победу – представителей республик Советского Союза, а также союзников по антигитлеровской коалиции, в том числе британцев. "С благодарностью и уважением вспоминаем героизм британских солдат, а также важнейшую помощь, которую получала наша страна, в том числе благодаря Северным конвоям. Нынешний юбилей – повод подтвердить верность высоким нравственным идеалам, сплотившим народы мира в те суровые годы, дабы не допустить повторного скатывания человечества к глобальной конфронтации", - отметили в диппредставительстве. Российские дипломаты заявили, что попытки воспользоваться памятной датой для возгонки в обществе милитаристской истерии с антироссийским контекстом не делают чести официальному Лондону. В посольстве также напомнили, что селективная трактовка исторических событий не доводит до добра.
https://ria.ru/20250505/pobeda-2015048032.html
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в мире, россия, лондон, 80-летие победы в великой отечественной войне, великобритания, ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Лондон, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великобритания, СССР
Посольство России обвинило Британию в попытке исказить правду о Победе
Британия пытается дискредитировать роль СССР в победе над фашизмом