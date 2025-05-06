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Британия обновит план действий на случай атаки страны, пишут СМИ
Британия обновит план действий на случай атаки страны, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025
Британия обновит план действий на случай атаки страны, пишут СМИ
Власти Великобритании работают над обновлением плана действий 20-летней давности на случай нападения на страну другого государства, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:05:00+03:00
2025-05-06T02:05:00+03:00
2025-05-06T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Великобритании работают над обновлением плана действий 20-летней давности на случай нападения на страну другого государства, сообщает газета Telegraph. По данным издания, британских чиновников попросили обновить план действий при чрезвычайных ситуациях 20-летней давности. Газета отмечает, что обновление плана будет проходить на фоне опасений, что Великобритания не готова к войне. "В обновленном варианте секретного "плана внутренней обороны" будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. В секретном досье будет указано, как правительство должно реагировать на объявление войны, включая (использование - ред.) бункеров для защиты кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов", - отмечает Telegraph. По данным издания, обновленный план будет включать сценарии на первые дни, при которых Великобритания поражена ракетами с неядерной частью, ядерными боеголовками, или будет подвержена кибератакам. Отмечается, что документ, скорее всего, не будет обнародован. "План ... будет указывать премьер-министру и кабинету министров о том, как управлять правительством в военное время, и когда они должны будут использовать бункер на Даунинг-стрит или за пределами Лондона", - добавляет газета.
https://ria.ru/20250505/blef-2014952950.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания
Британия обновит план действий на случай атаки страны, пишут СМИ
Telegraph: Британия обновит план действий властей на случай нападения на страну
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Власти Великобритании работают над обновлением плана действий 20-летней давности на случай нападения на страну другого государства, сообщает газета Telegraph
.
По данным издания, британских чиновников попросили обновить план действий при чрезвычайных ситуациях 20-летней давности. Газета отмечает, что обновление плана будет проходить на фоне опасений, что Великобритания
не готова к войне.
"В обновленном варианте секретного "плана внутренней обороны" будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. В секретном досье будет указано, как правительство должно реагировать на объявление войны, включая (использование - ред.) бункеров для защиты кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов", - отмечает Telegraph.
По данным издания, обновленный план будет включать сценарии на первые дни, при которых Великобритания поражена ракетами с неядерной частью, ядерными боеголовками, или будет подвержена кибератакам. Отмечается, что документ, скорее всего, не будет обнародован.
"План ... будет указывать премьер-министру и кабинету министров о том, как управлять правительством в военное время, и когда они должны будут использовать бункер на Даунинг-стрит или за пределами Лондона", - добавляет газета.