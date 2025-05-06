https://ria.ru/20250506/britanija-2015178722.html

Британия обновит план действий на случай атаки страны, пишут СМИ

Британия обновит план действий на случай атаки страны, пишут СМИ - РИА Новости, 06.05.2025

Британия обновит план действий на случай атаки страны, пишут СМИ

Власти Великобритании работают над обновлением плана действий 20-летней давности на случай нападения на страну другого государства, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T02:05:00+03:00

2025-05-06T02:05:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти Великобритании работают над обновлением плана действий 20-летней давности на случай нападения на страну другого государства, сообщает газета Telegraph. По данным издания, британских чиновников попросили обновить план действий при чрезвычайных ситуациях 20-летней давности. Газета отмечает, что обновление плана будет проходить на фоне опасений, что Великобритания не готова к войне. "В обновленном варианте секретного "плана внутренней обороны" будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. В секретном досье будет указано, как правительство должно реагировать на объявление войны, включая (использование - ред.) бункеров для защиты кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов", - отмечает Telegraph. По данным издания, обновленный план будет включать сценарии на первые дни, при которых Великобритания поражена ракетами с неядерной частью, ядерными боеголовками, или будет подвержена кибератакам. Отмечается, что документ, скорее всего, не будет обнародован. "План ... будет указывать премьер-министру и кабинету министров о том, как управлять правительством в военное время, и когда они должны будут использовать бункер на Даунинг-стрит или за пределами Лондона", - добавляет газета.

https://ria.ru/20250505/blef-2014952950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания