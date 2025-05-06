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В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:22:00+03:00
2025-05-06T08:22:00+03:00
2025-05-06T08:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ивановской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона. "Оперативный штаб: отбой опасности БПЛА в Ивановской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/pvo-2015196354.html
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ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область
В Ивановской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области отменили опасность атаки беспилотников