https://ria.ru/20250506/blagoustroystvo-2015297379.html
Более 370 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства
Более 370 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 06.05.2025
Более 370 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства
За объекты благоустройства на территории Московской области проголосовали 376 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:27:00+03:00
2025-05-06T15:27:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За объекты благоустройства на территории Московской области проголосовали 376 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. 21 апреля в регионе началось Всероссийское онлайн-голосование, с помощью которого жители сами могут выбрать, какие территории нужно благоустроить. "В Московской области голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: на сегодняшний день уже более 370 тысяч человек приняли участие в голосовании. Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих людей", — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Принять участие может любой житель Московской области от 14 лет. За 16 дней голосования особенно активными оказались жители различных округов: Пушкинский, Воскресенск, Люберцы, Щелково, Подольск, Зарайск, Химки, Реутов и других. Голосование проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 370 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства
Свыше 370 тысяч жителей Подмосковья отдали свой голос за объекты благоустройства
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За объекты благоустройства на территории Московской области проголосовали 376 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
21 апреля в регионе началось Всероссийское онлайн-голосование, с помощью которого жители сами могут выбрать, какие территории нужно благоустроить.
"В Московской области голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: на сегодняшний день уже более 370 тысяч человек приняли участие в голосовании. Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих людей", — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Принять участие может любой житель Московской области от 14 лет. За 16 дней голосования особенно активными оказались жители различных округов: Пушкинский, Воскресенск, Люберцы, Щелково, Подольск, Зарайск, Химки, Реутов и других.
Голосование проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".