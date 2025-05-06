https://ria.ru/20250506/blagoustroystvo-2015297379.html

Более 370 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

Более 370 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 06.05.2025

Более 370 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

За объекты благоустройства на территории Московской области проголосовали 376 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:27:00+03:00

2025-05-06T15:27:00+03:00

2025-05-06T15:27:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. За объекты благоустройства на территории Московской области проголосовали 376 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. 21 апреля в регионе началось Всероссийское онлайн-голосование, с помощью которого жители сами могут выбрать, какие территории нужно благоустроить. "В Московской области голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: на сегодняшний день уже более 370 тысяч человек приняли участие в голосовании. Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих людей", — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Принять участие может любой житель Московской области от 14 лет. За 16 дней голосования особенно активными оказались жители различных округов: Пушкинский, Воскресенск, Люберцы, Щелково, Подольск, Зарайск, Химки, Реутов и других. Голосование проходит по программе "Формирование комфортной городской среды" по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250506/korolev-2015295256.html

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московская область (подмосковье)