https://ria.ru/20250506/biryukov-2015296456.html

Коммунальную технику украсили в честь Дня Победы в Москве

Коммунальную технику украсили в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2025

Коммунальную технику украсили в честь Дня Победы в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсили ко Дню Победы столичную коммунальную технику, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:25:00+03:00

2025-05-06T15:25:00+03:00

2025-05-06T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы украсили ко Дню Победы столичную коммунальную технику, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году традиционно украсили к празднику Великой Победы коммунальную технику, которая круглосуточно работает на улицах города. В общей сложности - более 19 тысяч единиц. Это – дорожно-ремонтная техника, поливомоечные, вакуумные подметательно-уборочные и тротуароуборочные машины, автомобили аварийных бригад и аварийно-спасательные машины, автогидроподъемники", - отметил Бирюков.. Заместитель мэра подчеркнул, что на коммунальной технике разместили тематические праздничные наклейки. Дополнительно украсили 80 поливомоечных машин декоративными световыми элементами с надписью "С Днем Победы!" и пятиконечной красной звездой с изображением монумента "Родина-мать зовет!" и надписью "80 Победа!". Он добавил, что такие машины можно увидеть на улицах Моховой, Воздвиженке, Тверской, Народного Ополчения, Нижние Мневники, Лобачевского и Косыгина, Ленинградском, Аминьевском, Волоколамском и Ярославском шоссе, проспектах Мира и Вернадского, на МКАД и других магистралях. "Украсили Москву в честь праздника декоративными элементами и праздничными плакатами, на въездах в город установили тематические декоративные конструкции "Город-герой Москва", у станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях - флаговые композиции. Традиционно украсили флагами столичные мосты. Одно из самых масштабных украшений появилось на Лубянской площади - целый ансамбль из флагов и 11-метровая "Звезда Победы", аналогичные конструкции поставили у главного входа в Парк Горького и на площади Дорогомиловской Заставы", - рассказал заммэра. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение столицы. Все конструкции используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

https://ria.ru/20250506/moskva-2015263939.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, 80-летие победы в великой отечественной войне