https://ria.ru/20250506/bezopasnost-2015181599.html

В Пензенской области сбили десять беспилотников

В Пензенской области сбили десять беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025

В Пензенской области сбили десять беспилотников

Десять беспилотников сбили ночью в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:10:00+03:00

2025-05-06T03:10:00+03:00

2025-05-06T03:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

пензенская область

безопасность

олег мельниченко

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Десять беспилотников сбили ночью в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале."Десять БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования. Жертв и разрушений нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

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Дарья Буймова

пензенская область, безопасность, олег мельниченко