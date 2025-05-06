https://ria.ru/20250506/bezopasnost-2015181599.html
В Пензенской области сбили десять беспилотников
В Пензенской области сбили десять беспилотников - РИА Новости, 06.05.2025
В Пензенской области сбили десять беспилотников
Десять беспилотников сбили ночью в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T03:10:00+03:00
2025-05-06T03:10:00+03:00
2025-05-06T03:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
безопасность
олег мельниченко
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Десять беспилотников сбили ночью в Пензенской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале."Десять БПЛА сбито сегодня ночью в небе над Пензенской областью. На месте работают все службы экстренного реагирования. Жертв и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, безопасность, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Безопасность, Олег Мельниченко
В Пензенской области сбили десять беспилотников
Мельниченко: в Пензенской области ночью сбили десять беспилотников