https://ria.ru/20250506/bezopasnost-2015179135.html

В саратовском аэропорту ввели временные ограничения

В саратовском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025

В саратовском аэропорту ввели временные ограничения

Временные ограничения введены на работу самарского аэропорта "Курумоч", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T02:10:00+03:00

2025-05-06T02:10:00+03:00

2025-05-06T02:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

курумоч (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу самарского аэропорта "Курумоч", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения в 2.00 мск также введены на работу самарского аэропорта "Курумоч" (код ИКАО: UWWW)", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность