https://ria.ru/20250506/bezopasnost-2015179135.html
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.05.2025
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения введены на работу самарского аэропорта "Курумоч", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:10:00+03:00
2025-05-06T02:10:00+03:00
2025-05-06T02:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
курумоч (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Временные ограничения введены на работу самарского аэропорта "Курумоч", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения в 2.00 мск также введены на работу самарского аэропорта "Курумоч" (код ИКАО: UWWW)", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курумоч (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курумоч (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В саратовском аэропорту ввели временные ограничения
В саратовском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения