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Миронов предложил разместить на банкнотах города-герои Киев и Одессу - РИА Новости, 06.05.2025
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02:07 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/banknoty-2015178890.html
Миронов предложил разместить на банкнотах города-герои Киев и Одессу
Миронов предложил разместить на банкнотах города-герои Киев и Одессу - РИА Новости, 06.05.2025
Миронов предложил разместить на банкнотах города-герои Киев и Одессу
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T02:07:00+03:00
2025-05-06T02:07:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, в частности, Одессы и Киева, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В преддверии обновления банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей прошу рассмотреть возможность посвятить их дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск. В дизайне банкнот предлагается указать: "Город-герой Великой Отечественной войны", - сообщается в письме. Как рассказал РИА Новости Миронов, эти города навсегда вписаны в российское историческое и духовное пространство, и именно с их улиц начинался всенародный отпор врагу, а их стены стали символом несгибаемой воли и единства многонационального народа России. По словам политика, размещение панорам Мамаева кургана, Невского пятачка, Брестской крепости, Сапун-горы и других знаковых мест на новых купюрах наполнит каждую из них живым содержанием памяти, превратит обычный денежный знак в ежедневный урок истории и уважения к ветеранам. "Практика Банка России по выпуску памятных монет доказала, что подобные художественные решения вызывают огромный общественный интерес и содействуют популяризации исторического знания", – сказал лидер СРЗП. Миронов считает, что расширение этой традиции на массовые банкноты станет масштабным шагом в укреплении гражданской идентичности, особенно среди молодёжи. Он также добавил, что помимо эстетического эффекта, на банкнотах предлагается разместить современные защитные элементы – голограммы с изображением Георгиевской ленты или микротекст с цитатами из фронтовых писем, что повысит устойчивость купюр к подделке. "Убежден, что включение в денежное обращение визуальных символов поможет увековечить подвиг наших предков – победителей в Великой Отечественной войне", – заключил депутат Госдумы. Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу, никто себя не жалел, напомнил ранее президент России Владимир Путин на просветительском марафоне "Знание. Первые".
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общество, россия, ленинград, одесса, сергей миронов, эльвира набиуллина, владимир путин, госдума рф, киев
Общество, Россия, Ленинград, Одесса, Сергей Миронов, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Госдума РФ, Киев
Миронов предложил разместить на банкнотах города-герои Киев и Одессу

Миронов предложил разместить на обновленных купюрах изображения Одессы и Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, в частности, Одессы и Киева, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В преддверии обновления банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей прошу рассмотреть возможность посвятить их дизайн подвигу городов-героев Великой Отечественной войны, включая Ленинград, Одессу, Севастополь, Волгоград, Киев, Брестскую крепость, Москву, Керчь, Новороссийск, Минск, Тулу, Мурманск, Смоленск. В дизайне банкнот предлагается указать: "Город-герой Великой Отечественной войны", - сообщается в письме.
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Как рассказал РИА Новости Миронов, эти города навсегда вписаны в российское историческое и духовное пространство, и именно с их улиц начинался всенародный отпор врагу, а их стены стали символом несгибаемой воли и единства многонационального народа России.
По словам политика, размещение панорам Мамаева кургана, Невского пятачка, Брестской крепости, Сапун-горы и других знаковых мест на новых купюрах наполнит каждую из них живым содержанием памяти, превратит обычный денежный знак в ежедневный урок истории и уважения к ветеранам.
"Практика Банка России по выпуску памятных монет доказала, что подобные художественные решения вызывают огромный общественный интерес и содействуют популяризации исторического знания", – сказал лидер СРЗП.
Миронов считает, что расширение этой традиции на массовые банкноты станет масштабным шагом в укреплении гражданской идентичности, особенно среди молодёжи.
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Он также добавил, что помимо эстетического эффекта, на банкнотах предлагается разместить современные защитные элементы – голограммы с изображением Георгиевской ленты или микротекст с цитатами из фронтовых писем, что повысит устойчивость купюр к подделке.
"Убежден, что включение в денежное обращение визуальных символов поможет увековечить подвиг наших предков – победителей в Великой Отечественной войне", – заключил депутат Госдумы.
Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу, никто себя не жалел, напомнил ранее президент России Владимир Путин на просветительском марафоне "Знание. Первые".
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ОбществоРоссияЛенинградОдессаСергей МироновЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинГосдума РФКиев
 
 
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