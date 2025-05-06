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Подозреваемый в сборе данных для ГУР Украины в Приморье является студентом
Подозреваемый в сборе данных для ГУР Украины в Приморье является студентом - РИА Новости, 06.05.2025
Подозреваемый в сборе данных для ГУР Украины в Приморье является студентом
Житель Приморья, которого заключили под стражу по подозрению в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:40:00+03:00
2025-05-06T04:40:00+03:00
2025-05-06T04:40:00+03:00
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК , 6 мая - РИА Новости. Житель Приморья, которого заключили под стражу по подозрению в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для главного управления разведки министерства обороны Украины, является студентом одного из местных учебных заведений, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края. Ранее краевое УФСБ сообщило, что пресекло деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для ГУР министерства обороны Украины, он заключен под стражу по делу о госизмене. Управление отмечало, что мужчина делал это из корыстных побуждений. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что он по собственной инициативе искал контакты с представителями украинской разведки. "Является студентом одного из учебных заведений Приморского края. Связь с нацистами держал через мессенджер в социальной сети, там же получал инструкции и схемы от врагов по "безопасности". Схемы не сработали", - сообщает комиссия.
https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия
Приморский край, Происшествия
Подозреваемый в сборе данных для ГУР Украины в Приморье является студентом
Подозреваемый в сборе данных для ГУР Украины в Приморье сам нашел кураторов
ВЛАДИВОСТОК , 6 мая - РИА Новости. Житель Приморья, которого заключили под стражу по подозрению в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для главного управления разведки министерства обороны Украины, является студентом одного из местных учебных заведений, сообщает антитеррористическая комиссия Приморского края.
Ранее краевое УФСБ сообщило, что пресекло деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для ГУР министерства обороны Украины, он заключен под стражу по делу о госизмене. Управление отмечало, что мужчина делал это из корыстных побуждений. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что он по собственной инициативе искал контакты с представителями украинской разведки.
"Является студентом одного из учебных заведений Приморского края
. Связь с нацистами держал через мессенджер в социальной сети, там же получал инструкции и схемы от врагов по "безопасности". Схемы не сработали", - сообщает комиссия.