https://ria.ru/20250506/anapa-2015335666.html
В Анапе второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах
В Анапе второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах - РИА Новости, 06.05.2025
В Анапе второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах
Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море уже второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщили в оперативном... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:17:00+03:00
2025-05-06T17:17:00+03:00
2025-05-06T17:27:00+03:00
происшествия
анапа
черное море
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море уже второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщили в оперативном штабе Кубани. "6 мая на побережье Анапы новых выбросов мазута не зафиксировано", - говорится в сообщении. В понедельник краевые власти также отметили отсутствие повторных выбросов нефтепродуктов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250428/uchenye-2013766202.html
анапа
черное море
керченский пролив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, черное море, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Черное море, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах
На Кубани заявили, что новых выбросов мазута на пляжах в Анапе нет уже два дня