https://ria.ru/20250506/anapa-2015335666.html

В Анапе второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах

В Анапе второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах - РИА Новости, 06.05.2025

В Анапе второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море уже второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщили в оперативном... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:17:00+03:00

2025-05-06T17:17:00+03:00

2025-05-06T17:27:00+03:00

происшествия

анапа

черное море

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 6 мая - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море уже второй день не выявляют новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщили в оперативном штабе Кубани. "6 мая на побережье Анапы новых выбросов мазута не зафиксировано", - говорится в сообщении. В понедельник краевые власти также отметили отсутствие повторных выбросов нефтепродуктов. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250428/uchenye-2013766202.html

анапа

черное море

керченский пролив

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, анапа, черное море, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе